【英足總盃】曼聯加時挫韋斯咸晉級　全靠麥湯米尼一箭定江山

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-10 09:34

英格蘭足總盃第5圈，曼聯主場踢到加時，靠麥湯米尼建功，以1：0淘汰韋斯咸。麥湯米尼今季入球大爆發，30次上陣攻入7球，追平他之前4季的入球總和。此外，「腦震盪換人」新例首次應用，韋斯咸中堅伊沙迪奧普在上半場尾段與曼聯的安東尼馬迪爾頭撞頭，換邊後，韋斯咸以腦震盪換人調走伊沙迪奧普，由賴恩費特歷斯換入。

兩隊主帥莫耶斯（左）及蘇斯克查賽前談笑風生。（Getty Images）

曼聯今場輪換部分主將，甸恩軒達臣頂替迪基亞擔正，阿歷士迪尼斯、尼曼查馬迪及雲迪碧克正選登場。面對莫耶斯領軍的韋斯咸，曼聯今場控制大局，在27分鐘有次黃金機會，迪尼斯開出角球，域陀連迪路夫頭槌攻門，法比安斯基撲出再中柱。

【上半場重點戰情】

完半場前，韋斯咸中堅伊沙迪奧普跟曼聯前鋒安東尼馬迪爾在角球爭頂中「火星撞地球」，兩人頭撞頭倒地。中場休息期間，伊沙迪奧普接受檢查，隊醫認為他可能有腦震盪，首次應用「腦震盪換人」新例，派賴恩費特歷斯入替伊沙迪奧普。

【雲迪碧克今場數據】

曼聯換邊後繼續佔優，但遲遲未能打開紀錄，在73分鐘將雲迪碧克及馬迪換走，改派般奴費南迪斯及麥湯米尼上陣，卡雲尼亦在之後入替，加強攻力，但踢完90分鐘仍是0：0。雲迪碧克作為進攻中場，今場只得一次不中目標的射門，沒有威脅傳球，也沒有盤扭突破。他今季25次上陣，只得入球及助攻各一次。

【雲迪碧克被換走時的表情】

Donny van de Beek didn't want his time to come 💔 pic.twitter.com/viPs68FGNx — ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2021

在加時7分鐘，曼聯終於找到入球，費特洛迪古斯左路底線傳中，韋斯咸球員解圍不遠，拉舒福特第一時間橫傳，後上的麥湯米尼衝入禁區，順勢推射入網。麥湯米尼今季30次上陣，攻入7球，入球數字追平他前4季的總和，他在16/17到19/20球季84次上陣也是入7球。這名蘇格蘭中場今季的入球，比保羅普巴、費特、馬迪及雲迪碧克4名中場隊友的總和還要多。

麥湯米尼（左）入球後與卡雲尼慶祝。（路透社）

雖然曼聯仍有換人名額，但領隊蘇斯克查並沒有派首次入大軍名單的新兵阿密特迪亞路上陣。最後，全場控球逾6成並有17次射門的曼聯，靠麥湯米尼的加時入球，主場以1：0淘汰韋斯咸。

拉舒福特今場有次近射被撲出。（Getty Images）

談到麥湯米尼今季變成「後上殺手」，蘇斯克查說：「他今季的確大大發展了這方面的能力。當然，我們亦准許他更多入禁區，解除他的限制。你可以見到，他在那些危險位置出現，踢得很自在。他是個非常好的射手，因為他青年軍時其實是一名前鋒，你可以見到他處理射門的自信。」

英超第24輪直播賽程（按圖放大）：