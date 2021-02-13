【澳網】場內看台同樣峰迴路轉　祖高域中途負傷死撐苦戰險勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-13 10:50

澳洲網球公開賽第5日賽事，壓軸出場的男單頭號種子祖高域，與美國球手費斯爭奪第四圈的席位。 今仗比賽途中極多變數，看台上由有觀眾打到無觀眾；祖高域由無傷打到負傷，最終死撐至傷勢稍為好轉，在決勝盤把握一次機會打破對手發球局奠勝，苦戰接近3個半小時後晉級，難怪祖高域取得最後一分後，亦要向天高呼，為自己打打氣。

疫情下的澳網，經歷5日賽事後，即使不像以往的人聲鼎沸，但相比起空無一人的球場，有球迷的球場始終是有所不同。不過，墨爾本近日發現13宗新冠變種病毒，維多利亞州政府為了走在疫情前，果斷地實施5日的「封城令」，由當地周六（13日）凌晨起在維多利亞州執行，嘗試阻止病毒在州內傳播。

球迷入場觀賞祖高域與費斯一戰，但未能在現場睇到最後。（路透社）

封城令的執行，未令「打得火熱」的澳網因此停頓，周六如常作賽，惟賽事將以閉門作賽5天，工作人員的人數亦盡量減至最少，算是不幸中的大幸。

事關封城令在當地周六晚上12點起執行，恰巧澳網周五的賽事仍然未完成，壓軸上演的男單第三圈，由頭號種子祖高域對美國的27號種子費斯（Taylor Fritz）一仗，戰至接近凌晨仍未結束，故此球證特意在11點半「驅趕」現場的球迷，主場館Rod Laver一下子由熱鬧變成鴉雀無聲，看台上只剩下雙方陣營的教練及人士，及後時間二人取分後，也只能發出一絲微弱的歡呼聲。

【球迷比賽中途須離開 相當無癮】（按圖放大）

看台由有人到無人，場內的戰況同樣峰迴路轉，祖高域首兩盤順利地連取7：6及6：4兩盤，但祖高域在一次救波時疑似觸傷右邊肋骨對下的肌肉，當對方發球他完全沒有還擊之力，及後要求軍醫治理，加上球證要求球迷離場需時，「一哥」把握機會返回更衣室稍為接受治理。

祖高域在一次救波時，疑觸傷右邊肋骨對下的肌肉。（Getty Images）

祖高域在對方的發球局，基本上無力還擊，費斯穩住發球局後，再在祖高域的發球局找機會，並連取兩盤6：3及6：4追成平手，進入決勝的最後一盤。

祖高域在決勝盤傷勢似乎稍為好轉，雖然不時依然按着右腰，但他的擊球方面已較早前大有改善，加上他提升發球的威力，「三爬兩撥」保住發球局，壓力落在費斯身上，令這名美國球手尤其未能在祖高域的發球局中施壓。「一哥」當然不會錯過任何一個機會，費斯第6局連續3個失誤，祖高域立即把握破發機會，拿下關鍵的第6局，並肉緊地揮拳慶祝。費斯的氣勢已逝，最後祖高域有驚無險再取一盤6：2，苦戰3小時25分鐘後取勝晉級。

祖高域苦戰取勝，向天大叫一聲。（Getty Images）

負傷過關，祖高域取得最後一分後一吐烏氣，即使面對空無一人的看台同樣高呼。祖高域賽後受訪時，稱今場是其中一場生命中最特別的勝仗，他一世都會記得今天。問及如何在比賽中處理傷勢時，祖高域直言除了咬緊牙關外，沒有東西可以做到，「我嘗試留在場中，一直祈禱，希望我的傷勢有好轉，戰畢第四盤後有改善」。

負傷的祖高域靠意志力捱畢全場。（Getty Images）

祖高域全靠意志力熬過難關，下一圈將鬥拉奧歷。惟祖高域坦言未知能否如常作賽，「我知道是肌肉撕裂，我也不知道能否在兩日後極速康復，能否步出球場如今也是未知數，我會努力嘗試上場」。

【負傷祖高域苦戰過關】（按圖放大）

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