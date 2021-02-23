【歐聯全攻略】車路士新帥領軍全速爭勝　馬體會攻守兼備大戰可期

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-02-23 10:30

歐洲聯賽冠軍盃16強首回合本周繼續上演，本港時間周二（23日）深夜，要留意馬德里體育會主場迎戰車路士（球賽編號：星期二23，2月23日深夜4時開賽）這場觸目大戰。 同日還有另一場比賽，衛冕拜仁慕尼黑作客久未在歐聯露面的意甲球隊拉素（球賽編號：星期二24，2月23日深夜4時開賽），論實力和經驗拜仁確在拉素之上，相信今仗贏波無走雞。

今仗主隊馬德里體育會今季在西甲彈出領放，球隊除了維持一貫防守韌力加硬淨外，前線得到蘇亞雷斯（Luis Suarez）由巴塞來投後，進攻能力更大幅強化。雖然蘇亞雷斯今季在歐聯尚未開齋，惟聯賽已轟入16球，今仗面對不陌生的英超球隨時有計。至於另一猛將祖奧菲歷斯（Joao Felix）則是球隊今季歐聯首席射手，迄今已入3球。

蘇亞雷斯近期多次挺身而出：

馬體會近況最大隱憂是傷兵問題，後防馬里奧靴莫素早前更確診肺炎，缺陣3場時球隊共失8球。不過，馬體會亦有專剋英格蘭球隊的保證，近10年歐聯及歐霸淘汰賽階段面對英超球隊，法定時間內共取得4勝4和佳績，心理上絕對有支持。

歐聯16強球隊簡介（按圖放大）

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至於客軍車路士，今次是教頭杜慈上任後首度領軍出戰歐聯，去屆杜慈帶領巴黎聖日耳門殺入決賽可惜飲恨，不過他歐戰領軍經驗豐富，而他接手後車路士表現亦見穩定，縱使作客仍然有競爭力。

回看車路士分組賽戰績，有5場可以在上半場入球，今仗可能半場已經大手交易，全場更可能大開大合上演入球騷。

杜慈上任後不斷試陣，今仗是他首度帶領車路士出戰歐聯。(Getty Images)

拜仁超班作客拉素無難度

同日另一場賽事，拉素相隔21年重返歐聯淘汰賽，在主場奧林匹高球場迎戰衛冕拜仁慕尼克。縱使拉素有路爾斯阿拔圖、恩莫比尼及米連高域沙域等主力壓陣，而且近期狀態俱佳，但相信難與在歐聯已錄得26仗不敗的拜仁慕尼黑匹敵，加上國內聯賽亦寸土必爭，難以兩線兼顧下，相信拉素會以平常心看待歐聯，拜仁應可輕取對手。

【拜仁世冠盃捧盃場面重溫】（按圖放大）

本周歐聯直播：

2月24日（周三） 04:00 馬德里體育會 VS 車路士（Now643、有線656/616、無綫myTV Super303直播） 2月24日（周三） 04:00 拉素 VS 拜仁慕尼黑（Now644、有線661/601直播） 2月25日（周四） 04:00 慕遜加柏 VS 曼城（Now643、有線656/616、無綫myTV Super303直播） 2月25日（周四） 04:00 阿特蘭大 VS 皇家馬德里（Now644、有線661/601直播）

【同場加映】有一種兄弟叫美斯與蘇亞雷斯（按圖進入）