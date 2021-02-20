【澳網】大坂直美直落兩盤輕取芭迪　相隔一年再揚威墨爾本

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-20 18:25

澳洲網球公開賽女單決賽，日本的大坂直美力爭個人第4項大滿貫單打錦標，與美國的芭迪爭標。 二人在首盤互破發球局，大坂直美在壓力下捱得過，先以6：4先拔頭籌，及後在次盤開段已拉開領先優勢，再以局數6：3再下一城，順利第2度贏得澳網女單殊榮。

2021年首個網球大滿貫的冠軍將在今個周末誕生，今日（20日）先上演女單決賽，由日本的大坂直美（Naomi Osaka）與美國的芭迪（Jennifer Brady）爭奪封后。

大坂直美在大滿貫決賽保持百分百的奪冠率，過往3次躋身決賽同樣捧盃而回，今次力爭第4度封后；芭迪則是首度晉身決賽。

美國的芭迪與日本的大坂直美爭奪今年澳網女單錦標。（路透社）

25歲的芭迪大滿貫決賽初體驗，開賽早段難免有點緊張，第4局兩次發球雙錯誤，直美率先打破對手發球局。芭迪隨後立即還以顏色，回敬一個破發再保住自己的發球局，追成局數3：3平手。芭迪乘勢在大坂直美的發球局中施壓，一度有破發分可惜未能把握，及後更斷送發球局，大坂直美先以6：4先拔頭籌。

首度打入大滿貫決賽的芭迪，可惜未能捧盃而回。（路透社）

先取一盤，信心大增，大坂直美在次盤初段氣勢凌厲，一口氣連破對手兩個發球局，局數領先至4：0。芭迪未有輕易放棄，負隅頑抗，破回直美一個發球局，追成較接近的2：4，但大坂直美穩定地力保發球局，芭迪最後一球打出界，大坂直美再取一盤6：3，僅花77分鐘完成今年的澳網女單決賽。

大坂直美在次盤一口氣連取4局，為奪冠打好基礎。（路透社）

大坂直美繼2019年後，再度揚威墨爾本，第2度捧走澳網的女單錦標，並繼續保持她的大滿貫完美數據，只要打入最後8強便肯定奪冠而回。

大坂直美4闖決賽全數完美奪冠：