英超｜南野拓實妙射開紀錄　艾格斯回防失12碼　車路士逼和修咸頓

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-20 22:57

英超第25輪周六頭場，杜慈上任以來未嘗一敗的車路士作客修咸頓，狀態低沉的「聖人」憑南野拓實的乖巧妙射先開紀錄，可惜尖刀艾格斯回防禁區內踢跌美臣蒙特，並親自操刀中鵠，追成1：1平手，最終餘下時間未能再添紀錄。

車路士自杜慈接掌後，「車仔」至今未嘗一敗，並再度升上聯賽榜前四位置；主隊修咸頓近況「頹爆」，除了曾被曼聯大炒慘吞9隻光蛋外，如今聯賽已累積6連敗，今仗鬥車路士看來凶多吉少。

車路士周中有歐聯16強首回合的後顧，杜慈今仗在正選陣容作出4個調動，改由一號門將艾度亞文迪把關，上仗傷出的譚美阿巴謙今仗趕及復出，在前線與迪姆華拿及美臣蒙特攻堅。

簡迪今仗復任正選，與高華錫合組中場線。（路透社）

「車仔」上半場控球率大勝，大部分時間佔超過6成，可惜具威脅埋門欠奉，反而「聖人」的攻勢卻一針見血，列特文（Nathan Redmond）一記直線撕破車路士的防線，南野拓實接應正對門將艾度亞文迪，艾斯派古達奮力回防，南野冷靜地以兩下輕微的假動作，成功騙到艾斯派古達及文迪，再輕鬆以右腳腳面射入龍門，攻入加盟以來的第2球，修咸頓33分鐘先開紀錄。

南野拓實妙射先開紀錄，攻入修咸頓生涯的第2個入球。（路透社）

WHAT A GOALLLL MINAMINO pic.twitter.com/0bgFSbHFmq — 𝙇𝙚𝙬𝙞𝙨 (@HarvxyElliott) February 20, 2021

南野的入球盡顯功架，修咸頓領先一球，及後隨即有失守的風險，馬高斯阿朗素罰球傳中，復任正選的「帶刀待衛」蘇馬頭槌攻門，幸好麥卡菲即時快一手撲出，「聖人」上半場領先一球。

車路士下半場開段立即施壓，修咸頓的後防受到不少壓力，連箭頭丹尼艾格斯亦要回後助守，豈料愈幫愈忙，欲落腳解圍時不中波卻踢跌蒙特，球證安東尼泰萊直指12碼，由蒙特親自操刀建功，54分鐘追成1：1平手。

美臣蒙特博得12碼後親自操刀，車路士下半場即追成平手。（路透社）

「聖人」隨後再有入球機會，中堅維斯達加特頭槌中楣，及後艾格斯補射同樣未能將功補過。

半場入替阿巴謙的赫臣奧杜爾，下半場為車路士的邊路帶來不少有威脅的攻門，可惜入替半小時後再度被換出，改由薛耶治換入，這個換人調動並不常見。

車路士與修咸頓最終打成1：1平手，各得1分，車路士以43分排第4位；修咸頓則取得近7場的第1分，以30分暫列第13位。

英超第25輪直播賽程（按圖放大）：