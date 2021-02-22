港產旅行團｜Ben Sir帶隊入古洞行馬草壟　戴祖儀與醉人日落打卡

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-22 17:44

《港產旅行團》第4集介紹了一個行山看日落的好地方，歐陽偉豪（Ben Sir）、戴祖儀及鄭衍峰到上水古洞，在黃昏行上山迎接馬草壟的醉人日落。這條路線不長，初段上山行馬路，但之後要接崎嶇小徑，行至賞日落的位置。

節目介紹，行山人士可以在上水搭小巴到馬草壟路及料壆路的路口下車，之後沿料壆路行。行約5分鐘，就行至上山看日落的路口。在路口轉上去，沿狹窄的馬路上斜。到馬路盡頭，已至約80米高的高處，景色開揚。

【Ben Sir、戴祖儀及鄭衍峰行山看馬草壟日落】

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之後上樓級，再接走小徑，路況較崎嶇及多碎石，盡量踩在大石上，避免踩碎石。不久，行到北邊的一個小山崗，觀看日落。近望，可以俯瞰邊境的魚塘，遠看，則是深圳的繁華都市的高樓大廈景色。戴祖儀在節目旁白說：「配合黃金色的日落，這次打卡真的『冇得輸』！」很多人會在黃昏時間，來到這裏擺好腳架，準備拍攝日落。

戴祖儀（左起）、歐陽偉豪及鄭衍峰行山看馬草壟日落。（鄭衍峰Instagram）

雖然這條路線的路程不長，來回不足兩公里，但看完日落之後，夜幕低垂，建議打算看馬草壟日落的朋友帶備電筒或頭燈，以備落山時使用。

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