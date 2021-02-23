【英超】水晶宮效率足球制勝　賓迪基絕殺白禮頓　沙夏火星文慶祝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-23 11:56

英超周一（22日）深夜獨腳戲，水晶宮主將韋費特沙夏養傷缺陣，作客同列中游的白禮頓，力爭終止兩連敗的走勢。季中加盟的借將桑馬迪達乖巧建功，加上賓迪基完場前攻入絕殺一球，水晶宮憑兩個精彩的入球，以2：1力克白禮頓，難怪水晶宮的小編興奮得語無倫次。

水晶宮近況反覆，近兩場英超先後不敵狼隊及般尼，加上主力韋費特沙夏大腿肌肉受傷缺陣，主帥鶴臣不禁「頭痕」。

主將受傷，新兵大派用場，早前冬季轉會窗由德甲緬恩斯以借將身份加盟的前鋒桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta），這名法國小國腳今季在緬恩斯取得7個聯賽入球，入球能力不錯。

馬迪達上半季效力緬恩斯時，在德甲交出7個入球。（資料圖片／Getty Images）

水晶宮新兵後腳入金球

23歲的馬迪達今仗配合佐敦阿休及唐辛攻堅，在上半場已取得英超首個入球。阿休右路地波傳中，馬迪達在白禮頓守衛賓韋特力阻下，射門角度不多，他接應時未有立即起腳，反而腦筋急轉彎順勢轉身以後腳攻門，射穿白禮頓門將山齊士的「大細龍門」。

這個一氣呵成的精彩入球，盡顯馬迪達的射手本色，為水晶宮28分鐘先開紀錄。

馬迪達以一記乖巧的後腳建功，在英超取得個人首個入球。（路透社）

O Jean-Philippe Mateta é mesmo melhor que o Darwin fds pic.twitter.com/QsX6biUQZu — 🦡🐧Nuno Tavares🎈🖤 (@Sentry023) February 22, 2021

射門25：3 白禮頓仍飲恨

白禮頓下半場10分鐘由韋特文（Joel Veltman）禁區勁射追成平手，主場出戰的白禮頓全場佔盡優勢，接近75%的控球率及多達25次的攻門，可惜僅得5次中目標，無奈入球只得1個。

水晶宮守得住，攻勢不用多，最重要有效率，完場前補時階段，唐辛左路傳中，後備入替的賓迪基遠柱接應，右腳球不着地起腳，山齊士再度投降，95分鐘攻入絕殺一球。賓迪基入球後模仿NBA名將勒邦占士的招牌慶祝動作，場邊的鶴臣亦笑了。

攻入絕殺一球的賓迪基，隊友完場後與他慶祝。（Getty Images）

Benteke with the LeBron trademark silencer? Yeah he got the Nino12x cosign now✅ pic.twitter.com/NCn1qA0aDf — N (@Nino12x) February 22, 2021

水晶宮3次射門入2球

水晶宮輸數據又如何，全場僅3次射門，兩次中目標同樣轉化為入球，今仗證明了效率足球的重要性。沙夏近兩場缺陣，水晶宮180分鐘未能取得入球，如今打破近兩場聯賽的入球荒，更贏波而回。

完場前絕殺對手往往都是激動人心，不單止場內球員興奮，連不在場的韋費特沙夏亦有同一感覺，他立即在社交網站報喜，以文字直呼賓迪基的全名，以及一串「火星文」表達其興奮之情。水晶宮的Twitter小編絕殺後，打出一段「火星文」，比沙夏的還要長，不少網民嘗試解讀這一串英文字，按下翻譯同樣理解不能，證明小編興奮得頓時失去語言能力。

韋費特沙夏與水晶宮小編因為球隊絕殺，而頓失語言能力。（Twitter截圖）

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