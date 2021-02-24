歐聯｜拜仁大破拉素17歲穆斯亞拿顯威風　英格蘭小國腳變德國人？

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-24 13:08

又有英格蘭超新星出現？17歲的英格蘭小國腳穆斯亞拿，在歐聯16強首回合代表拜仁慕尼黑正選披甲，更加射入一球，助球隊作客以4：1大勝拉素。穆斯亞拿成為史上取得歐聯入球的最年輕英格蘭球員，但據報他將不會選擇為英格蘭大國腳披甲，而是代表德國。

近年英格蘭球壇人才輩出，阿歷山大阿諾特、拉舒福特及查頓辛祖等早已揚名，格連活特、祖迪比寜咸、菲爾科頓等又冒起。在當地時間昨晚（2月23日）的歐聯16強首回合，又有英格蘭新星展露鋒芒，他是17歲的進攻中場穆斯亞拿。

羅拔利雲度夫斯基在9分鐘先開紀錄。（路透社）

穆斯亞拿代表拜仁正選披甲，作客拉素。在24分鐘，他接應哥列斯卡傳球，在禁區頂控定，見沒有拉素球員緊逼，他起右腳射地波入網，為拜仁領先到2：0。拜仁這場由羅拔利雲度夫斯基開紀錄，穆斯亞拿及利萊辛尼各建一功，加上對手法蘭斯高阿沙比擺烏龍，作客以4：1擊敗有祖亞昆哥利亞破蛋的拉素。

【穆斯亞拿為拜仁射成2：0】

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雖然利雲度夫斯基獲得今場最佳球員，但更多人談論的是穆斯亞拿。他以17歲363日成為歐聯史上最年輕的英格蘭入球球員，刷新之前由阿歷士張伯倫保持的紀錄；張伯倫在2011年代表阿仙奴對奧林比亞高斯入球，當時他的年齡是18歲44日。

穆斯亞拿是拜仁史上最年輕的歐聯入球球員，也是在歐聯淘汰賽史上第二年輕的入球球員，僅次保贊。保贊在2008年代表巴塞隆拿對史浩克04入球，當時他的年齡只有17歲217日。

利萊辛尼完半場前為拜仁射成3：0。（路透社）

穆斯亞拿今季起獲得不少後備上陣的機會，包括對史浩克贏8：0的大勝中取得入球，他在歐聯分組賽都試過正選。近期，湯馬士梅拿確診新冠肺炎，哥倫天杜利素及基拿比受傷，令到穆斯亞拿在今場歐聯大戰中獲得正選機會。拜仁主帥菲力克十分滿意穆斯亞拿的表現，賽後說：「他的控球很穩健，擅長利用空間，他跟全隊一樣表現理想。當然，入球令我們更加高興及滿意。他今場踢正選的原因是，我們需要一個像他那樣的球員去保持控球，創造機會，提供更多傳球選擇，他做得十分好。」

拜仁主帥菲力克大讚穆斯亞拿的控球能力。（路透社）

穆斯亞拿的母親是德國人，父親是尼日利亞裔的英國人，他在德國出世，在英國成長，出身自車路士青年軍，前年才轉投拜仁。他踢過多個年齡層的英格蘭小國腳，去年曾為英格蘭U21披甲，但他在2018年都踢過德國U16。穆斯亞拿未來可以選擇踢英格蘭或德國大國腳，兩地足總都想將他招攬過來。

不過，據德國傳媒透露，英格蘭很可能會失去這名新星，他已拒絕了英足總的邀請，選擇為德國效力。有報道稱，穆斯亞拿在18歲生日後，會宣布接受德國教練路維的徵召，最快在3月的國際賽為德國上陣對冰島。

【英格蘭近年新星輩出】

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歐聯16強球隊簡介（按圖放大）