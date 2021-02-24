菁英盃｜艾華頓魯莽被逐　東方險勝傑志　李志堅論爭標：我全都要

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-24 22:07

菁英盃唯一一場準決賽今（24日）晚上演，由去屆冠軍傑志對東方龍獅，「藍鳥」尾段多踢一人下仍反撲無力，結果被倒戈的辛祖一箭定江山，遺憾出局。

衞冕之師傑志有中場鞠盈智「解凍」，今季首度披甲，跟新兵羅拔圖齊齊倒戈，不過從未染指菁英盃的東方上半場佔優，中段辛祖禁區內妙絕燙射先被王振鵬撲走；直至35分鐘盧卡斯在禁區頂博得罰球，辛祖主理射內彎近柱破網，助東方半場領先一球。

辛祖在禁區頂妙射罰球建功，王振鵬「得個睇字」。（袁志浩攝）

艾華頓被逐 傑志尾段食詐糊

下半場「藍鳥」一口氣換入安永佳、丹尼及史雲斯頓，表現漸見起色，史雲斯頓一度力壓杜度搶點成功，惟頭槌攻門未能考驗曾文輝。戰至73分鐘出現全場最戲劇性一幕，後備入替的傑志「超級外援」巴爾拿侵犯東方翼鋒艾華頓，惟後者倒地後「起飛腳」撐向對方，結果被球證出示紅牌驅逐出場。

艾華頓在前場突然向巴爾拿起飛腳，結果領紅。（袁志浩攝）

傑志在多踢一人下連番攻門無果，尾段守門員王振鵬更上前助攻，但最後一擊雖由基爾頓將皮球送入網窩，卻被判衝撞曾文輝在先、入球無效，「藍鳥」終以0：1僅敗出局。

傑志中場基爾頓（右）完場前食詐糊，球隊最終以0：1落敗。（袁志浩攝）

傑志衛冕失敗 朱志光：無可厚非

傑志主教練朱志光承認一周三賽令球隊留有後顧，認為在輪換之下未能衛冕也無可厚非，「球員個個都話自己得，以為是『跟隊』玩一樣簡單，但職業波完全不是那回事。」

至於東方主帥李志堅就認為球隊贏得險，也坦言艾華頓的魯莽令隊友踢得辛苦，「發生地點離後備席有點遠，但肯定他是有動作的。球證判了就判了，沒有爭議。」他指球隊殺入菁英盃決賽已達季前目標，但爭標仍抱「我全都要」的心態。

傑志中場基爾頓（右）完場前食詐糊，球隊最終以0：1落敗。（袁志浩攝）

足總公布餘下賽程

愉園及飛馬因拖欠保費遭禁賽，足總昨公布理文對愉園的另一場菁英盃四強戰「不會舉行」，惟並未清楚交待比賽屬延期或取消。有指理文或不戰而勝晉級，而決賽將於4月7日在旺角大球場上演。而飛馬及愉園今周末的聯賽，足總則稱「有待進一步公布」。

足總今日同時公布整季賽程，為遷就傑志、理文及東方出戰亞洲賽，部份賽程提早舉行。三隊早前已正式申請主辦亞冠及亞協分組賽，惟結果有待公布；在最新賽程中，足總暫未有考慮三隊或會離港參賽、返港後需隔離21天而預留日子。今季暫定於6月27日煞科。

菁英盃4強大戰精彩重溫（按圖放大）