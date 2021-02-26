【歐霸】奧巴美揚兩接應沙卡助攻建功　阿仙奴力克賓菲加躋16強

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-26 09:03

歐霸32強次回合，首回合與賓菲加打成1：1平手的阿仙奴，今仗改在希臘出戰原定主場的次回合賽事。上仗錯過黃金機會奠勝的奧巴美揚，今仗兩度接應布卡約沙卡的助攻建功，梅開二度，領兵工廠以3：2力克賓菲加，晉身16強。

阿仙奴首回合的作客賽事，因為葡萄牙政府不允許英國航班入境的關係，移師至羅馬舉行，最終打成1：1平手。兵工廠的主場賽事同樣在中立場上演，改在希臘奧林比亞高斯的主場舉行。

奧巴美揚「今季最大失機」 沙卡建功助阿仙奴逼和賓菲加

阿仙奴主帥阿迪達今仗精銳盡出，由隊長奧巴美揚領軍，配合奧迪加特﹑沙卡及伊美路維等球員攻堅。布卡約沙卡與奧巴美揚一次腹至心靈的配合，沙卡一記直線撕破賓菲加防線，奧巴入楔並在門將出迎前挑射入網，阿仙奴21分鐘打開紀錄。賓菲加的迪奧高干卡維斯在臨完上半場前，憑一球精彩的罰球直射破網，為球隊追成平手。

奧巴美揚上仗錯失良機，今仗不負眾望梅開二度。（路透社）

Aubameyang’s finish but that Saka pass 👌



Since the start of last season, Bukayo Saka has provided more assists in all competitions than any other Arsenal player (17) 🔥 @OptaJoe #ARSBEN #UEL



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兵工廠換邊後初段，再一次找到賓菲加後防的破綻，奧巴美揚接應奧迪加特的助攻，趕及門將出迎沒收前快門一射入網，可惜奧巴越位在先「食詐糊」。阿仙奴未能再取領先外，隨後時間更被賓菲加反超前，施巴路斯退後時頭槌回後卻變「送大禮」，拉法施華「一句唔該」引球長驅直進，並推過尼奴後射入空門，賓菲加61分鐘反超前2：1。

施巴路斯「送大禮」，賓菲加的拉法施華攻入反超前一球。（路透社）

阿仙奴去季歐霸32強的次回合，同樣是吞敗出局，今季當然不希望重蹈覆轍，左閘泰亞尼在6分鐘後隨即回敬一球，禁區內扣過敵衛後左腳勁射破網，67分鐘扳成2：2平手。

上回合賽事錯過黃金機會的奧巴美揚，今仗做回一齣好戲，卻先要歸功於沙卡，該名19歲的新星右路突破，數下假動作後左路傳中，遠柱的奧巴入楔頭槌入網，87分鐘梅開二度，並頂入絕殺一球，最終阿仙奴以3：2力克賓菲加，兩回合以4：3驚險過關。

奧巴美揚兩度接應沙卡的傳送建功，二人領阿仙奴力克賓菲加晉級。（路透社）

沙卡第二球助攻奧巴建功片段：

Bukayo Saka with his second assist and Auba with the finish! pic.twitter.com/EqTW3AqRFh — Pablo Sali ➐ (@pablosali) February 25, 2021

奧巴美揚攻入兩球必定有功勞，但交出助攻的沙卡更是居功而偉，事關兩個恰到好處的傳送，助阿仙奴今仗取勝。阿仙奴前隊長法比加斯亦在Twitter發文，公開表揚沙卡，直言以他19歲之齡，具備這種成熟及足球智慧，確實是難能可貴。

英超第26輪直播賽程（按圖放大）：