【FIFA 21】足總辦電競港隊選拔賽　望吸引年青人關注足球發展

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-01 17:20

本地足球迷最期待的畫面出現了，大家有機會用另一個身份，代表香港參加國際賽事。香港足球總會今日（3月1日）公布將舉辦「香港電競足球代表隊選拔賽」，挑選「高手」出戰「FIFAe Nations Cup」。

國際足協今年將舉辦「FIFAe Nations Cup 2021」，這項世界性電競賽事於2019年創立，當屆由法國奪冠。賽事今屆正式邀請所有成員國及地區參與，香港足總亦決定派隊，將聯同香港電競總會舉辦港隊選拔賽，挑選5名「高手」代表香港出戰8月在丹麥舉行的決賽周。

足總今午在數碼港舉行香港電競足球代表隊選拔賽啟動禮。（袁志浩攝）

曾辦電競港超盃 足總再接再厲

足總去年4月在港超停擺期間，曾破天荒舉辦港超電競盃，在本地球壇引起迴響、球迷反應熱烈。足總副主席兼電競委員會主席霍啟山相信，可透過電競推廣足球，「希望吸引更多年青人關注足球發展，足總未來也會推出更多不同類型的足球活動。」

霍啟山形容今次活動是足總「里程碑」，為本地波建立「新鮮」形象。「這是一個新常態下的開始，個人下一步希望在香港舉辦電競足球聯賽，培訓優秀運動員。」

主辦方邀請香港五人足球代表隊成員李嘉進、陳懷志，以及女足成員袁凱狄跟李穎欣上演「示範賽」。（袁志浩攝）

主辦方預計近千人參與

選拔賽將以「FIFA 21」的「Ultimate Team」模式、在PS4或Xbox One平台進行。市民只要年滿16歲、持有特區護照及永久性居民身份證即可參加，報名時間由即日起至3月10日中午12時。

據電競總會創會會長楊全盛透露，目前香港約有逾500名相關「活躍玩家」，預計活動會有近千人參與。而比賽會分階段於3月13至14、及3月20至21日展開，並在4月3日上演決賽日。各平台冠、亞軍，以及跨平台「最佳季軍」將自動入選港隊。

霍啟山希望透過電競推廣香港足球發展。（袁志浩攝）

高手拒課金 每周訓練10小時

曾奪得本地電競賽事冠軍的香港五人足球代表隊成員陳懷志，在活動上獲邀「一顯身手」。對於足總正式成立FIFA電競港隊，已報名參加選拔賽的他直言感覺「好特別」，「大眾會知道有代表隊去打電競，感覺跟之前完全不同。」

雖然每周「訓練」約10小時，但他坦承香港玩家的實力跟歐洲尚有差距，也視乎「財力」跟運氣，「這個模式是要玩家自行買賣球員『砌』陣容，『課金』抽中好球員的話，實力自然高，所以有機會形成強弱懸殊。可是我沒有『課金』，因為覺得這樣玩的話，沒有甚麼意思。」

詳細比賽資料：https://www.hkfa.com/ch/HKFAeFootballOpen

陳懷志表示已報名參賽，並有信心不靠「課金」也可踢出成績。（袁志浩攝）

香港足總「香港電競足球代表隊選拔賽」記者會精彩重溫（按圖放大）

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