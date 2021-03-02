【英超】李察利臣一箭定江山　愛華頓挫修咸頓勢衝擊前四

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-02 08:48

英超第26輪，周一（1日）深夜由愛華頓主場鬥修咸頓上演獨腳戲，「拖肥糖」由李察利臣上半場早段一箭定江山，一球力克修咸頓，追至與同市宿敵利物浦同分，若在補賽擊敗西布朗的話，便有望殺入前四。 「聖人」飲恨，自1月初擊敗利物浦後未嘗一勝，如今更錄得9場1分的尷尬紀錄。

曼城已在榜首「放紙鷂」，前四爭奪戰更扣人心弦，踢少一場的愛華頓亦是有力競爭者之一，今仗在葛迪遜公園主場鬥頹勢的修咸頓，只要全取3分便可與同市宿敵利物浦同分。

「拖肥糖」中場大腦哈美斯洛迪古斯不在大軍名單中，隊長施古臣領軍，前線由李察利臣及卡維特利雲攻堅。愛華頓上半場早段，由施古臣交出一記精彩直線，李察利臣推過「聖人」門將科士打射入空門，9分鐘打開紀錄。愛華頓及後時間由米高堅尼再將皮球送網內，可惜越位在先入球無效，結果「拖肥糖」憑李察利臣的入球一箭定江山，力克修咸頓全取3分。

愛華頓現時與利物浦同得43分，並踢少一場，只要在周四（4日）深夜的補賽擊敗西布朗的話，有望壓過韋斯咸﹑利物浦及車路士登上第4位。

「拖肥糖」領隊安察洛堤直言這是衝擊前四的大好機會，「現時我們的聯賽位置頗為有利，我們的目標一直是前四，如今確實有不錯的機會，不過賽季是十分漫長，我們會繼續努力爭入前四。」

英超第26輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

有人歡喜有人愁，再吞敗仗的修咸頓，不經不覺已經是第9場聯賽不勝，對上一場勝仗已經是1月初擊敗利物浦。「聖人」踏入2021年後，僅在英超取得1勝1和合共4分，其餘8場全數落敗，是英超中得分最少的球隊。

英超補賽賽程（按圖放大）：