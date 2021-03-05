【西班牙盃】畢爾包連續兩年闖決賽　下月一口氣連爭「兩年」錦標

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-05 16:29

西班牙盃4強次回合，畢爾包作客利雲特在法定時間打成平手，需要進入加時分勝負，畢爾包的比倫古亞加時下半場攻入奠勝一球，連續兩年殺入西班牙盃決賽。 畢爾包對上一次捧走西班牙盃是1984年，如今已相差37年。全因疫情所賜，如今能否以衛冕冠軍身份出戰決賽也是未知數。

巴塞隆拿在西班牙盃4強與西維爾對碰，落後兩球的巴塞次回合急起直追，奧士文尼迪比利建功，加上碧基完場前頂入關鍵的頭槌，領巴塞兩回合追成2：2平手，需要以加時分勝負，巴夫韋迪加時階段成為入球功臣，戲劇性反勝西維爾躋身決賽。

巴塞隆拿在落後兩球的頹勢下，完場前一刻扳和，更在加時上半場由巴夫韋迪攻入奠勝一球。（路透社）

西班牙盃另一個決賽席位由利雲特及畢爾包爭奪，兩軍在首回合打成1：1平手，次回合賽事在利雲特主場決一高下，主隊前鋒羅渣馬迪（Roger Marti）小禁區轉身起腳先開紀錄。

魯爾加西亞博得12碼後親自操刀建功，追成1：1平手。（路透社）

畢爾包的魯爾加西亞入楔時，被對手在禁區邊推跌，球證直指12碼，而魯爾加西亞親自操刀，一射中鵠，30分鐘扳成平手。兩軍其餘時間未能再添紀錄，兩回合計打成2：2，同樣需要戰至加時。畢爾包的比倫古亞（Álex Berenguer）在加時下半場施放冷箭，射門省中對方球員改變方向，利雲特門將只能目送皮球入網，結果畢爾包憑這個112分鐘的入球奠勝，兩回合以3：2力克利雲特晉身決賽。

比倫古亞加時下半場放冷箭，省中對手反彈入網，為畢爾包攻入奠勝一球。（Getty Images）

畢爾包連續兩年殺入西班牙盃決賽，算得上是「西班牙盃專家」，但畢爾包去季的戰績依然不明，事關去季決賽原定於上年4月18日舉行，當時卻撞正新冠疫情，只好不斷押後，一推再推後，決定在4月3日上演上季的西班牙盃決賽，由皇家蘇斯達及畢爾包爭標。

新一季的西班牙盃未有停止，如今已決出決賽組合，畢爾包及巴塞隆拿將於下月17日爭冠，換言之畢爾包將在兩星期內爭奪「兩年」錦標，能否有機會衛冕先看4月初一戰。

畢爾包在西班牙盃的往績十分不俗，曾經23次捧走錦標，可惜最近一次已是1984年，他們當然希望重溫30多年前的好夢，一口氣在兩星期連奪兩冠。

畢爾包再度打入決賽，有望在4月連捧兩次西班牙錦標。（路透社）

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