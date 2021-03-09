福原愛婚變︱江宏傑欲見面被堅拒　日媒：女方受辱多次提離婚

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-03-09 17:12

日本乒乓球前國手福原愛被周刊拍攝到外遇疑雲，與台灣乒乓球代表江宏傑的婚姻亮紅燈。「唧牙膏」式放料仍在繼續。 日媒緊密跟進「國民女兒」婚變，最新消息指兩夫妻分隔兩地，江宏傑要求髮妻返台解釋事件，被斷然拒絕。此外，福原在近一、兩年一再提出離婚，惟每每得到相同結果，終忍無可忍，卻可能人財兩失。

日本雜誌《女性自身》今日出版最新一期，引述江宏傑與福原愛夫婦的一名共同朋友，指「乒乓婚姻」覆水難收。報道指江宏傑得悉妻子被指出軌，相當憤怒，要求福原愛立即返回台灣交待，卻被拒絕。江宏傑亦提出前赴日本跟福原愛商量，亦被拒絕，看來無法挽救。

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該友人稱福原愛決不回台灣，準備好商討離婚。報道分析福原愛本來形象良好，贊助合約與廣告聘約多，有廣告界人士指福原愛每年贊助收入達1.3億日圓（約928萬港元）。她出現「不倫」事件，形象大大受損，必定被斬纜。此外，夫妻一同拍攝廣告的工作不再出現，收入必定大大減少。更甚者是兩名孩子的撫養權，亦可能喪失。事關今回出現婚外情報道，一旦離婚而為撫養權對簿公堂，福原愛將處於不利地位。

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綜合早前報道，夫妻間早有嫌隙。福原愛懷孕期間出現孕吐等問題，被江宏傑冷言冷語對待。某次前往見牙醫，江宏傑又指福原愛「嘴巴張開的方式像在引誘人一樣，妳這個妓女」。有體育報章記者指，福原愛深受打擊，近一、兩年一再提出離婚，「每每江宏傑便會道歉，然後事件不斷重演」。

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