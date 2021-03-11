【歐聯】美斯領軍無緣奇蹟反勝　巴塞隆拿16強出局創14年最差戰績

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-11 09:23

美斯與巴塞隆拿在歐聯的結局，或許就是16強。 巴塞隆拿首回合在主場以1：4不敵巴黎聖日耳門，奇蹟並沒有發生，即使美斯轟入世界波，卻在及後12碼宴客，最終只能與PSG打成1：1平手，兩回合以2：5告負行人止步，成為14年來歐聯最差的戰績。

今季甚有可能是美斯在巴塞隆拿的最後一個球季，這名阿根廷球王帶領巴塞造訪巴黎，力爭收復首回合1：4的失地，希望在巴黎奇蹟反勝晉級。

作客的巴塞隆拿早段已經不斷向PSG施壓，其中達斯右路突破後起腳中楣，未能追成較接近的紀錄。PSG攻勢勝在一針見血，左路一次傳中，伊卡迪入楔時被巴塞的朗格勒踩中腳尾倒地，球證在翻查VAR後判罰12碼，由麥巴比操刀一射中鵠，巴黎聖日耳門31分鐘先開紀錄，進一步擴大領先的優勢。

PSG由伊卡迪博得12碼，麥巴比主射操刀先開紀錄。（路透社）

巴塞全場合共錄得21次攻門，其中6次中目標，當中奧士文尼迪比利亦有不少機會，惟悉數未能轉化成入球。巴塞要入波，還是要靠美斯，這名巴塞隊長離開大約35碼左右，推順起腳抽射，皮球直飛入網，巴塞憑一球世界波追成1：1。

美斯離門近35碼轟入世界波，助巴塞追成平手。（路透社）

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今仗追平，距離反勝仍有一段很長的路，在上半場補時階段一度亮起一絲曙光，PSG守將古沙華解圍時不慎踢跌基沙文，球證再度判罰12碼，重任交落美斯身上，美斯勁射卻省中基羅拿華斯的腳再撞楣彈出，巴塞收復失地的希望一下子破滅。

美斯完半場前射失12碼，巴塞的氣勢就此打斷。（路透社）

美斯的12碼宴客，彷彿向巴塞判下死刑，換邊後攻勢依然有，卻不像上半場的「入肉」，最近磅的一次是布斯基斯的頭槌攻門，惟同樣未能射破拿華斯的十指關，最終兩軍打成1：1完場，巴黎聖日耳門兩回合以5：2擊敗巴塞，晉身8強。

繼效力祖雲達斯的C朗拿度出局後，與他交手多年的美斯難逃出局的命運，兩大球王齊齊16強止步，亦是巴塞14年來在歐聯最差的戰績。