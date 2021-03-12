世界盃外圍賽｜港隊6月赴巴林戰分組賽　中國隊佔地利誓圓出線夢

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-12 17:27

受疫情影響，世界盃亞洲區外圍賽分組賽將改踢賽會制，亞洲足協（AFC）今日公布主辦各個小組餘下賽事的國家或地區。中國取得所在小組的主辦權，而香港隊則需在6月份作客巴林。

跟伊朗、伊拉克、巴林及柬埔寨同身處C組的香港，目前以5戰得5分排小組第四，剩低的3場分組賽皆需遠赴巴林作戰，喪失主場優勢。

AFC同時決定押後世盃外至6月舉行，加上傑志於6月至7月將作客泰國參加亞冠盃分組賽，意味本地聯賽屆時或要「讓路」，今季港超第三循環的比賽將再添變數。

香港隊賽程： 6月3日 伊朗 對 香港 6月11日 香港 對 伊拉克 6月15日 巴林 對 香港

港隊最後三輪世界盃外圍賽將會在巴林舉行。（資料圖片）

↓↓↓重溫對上一次港隊主場出擊，逼和巴林的賽事圖輯：（按圗放大）↓↓↓

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至於被編入A組的中國，就順利獲得該組賽事的主辦權。據內地傳媒報導，中國隊會在12日內先後出戰馬爾代夫、菲律賓、關島及敘利亞；而比賽則有望在曾閉門舉辦去季中超賽事的蘇州上演。

中國現時在A組僅以7分位列次席，被榜首的敘利亞拋開8分之多，但少踢一場；要出線的話，相信只能透過成為4支最佳小組第二名球隊之一。

中國隊在世界盃外圍賽第二圈4戰得2勝1和1負，爭取首名出線難度頗高。（AFC）

有內地媒體認為中國隊出線機會甚高，因除主場優勢，艾克森、阿蘭及費南多等入籍球員「明顯提升實力」；又指「放眼全世界，球隊集訓時間最多」。

不過該報道同時引述球迷的一句話，似乎突破盲點，「國足主場戰績不好，不過這次沒有藉口，實力和地利都在我們這邊。」

中國足球代表隊去年召入首批歸化兵，然而在世界盃外圍賽的戰績未如人意。（FIFA）

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