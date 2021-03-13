【英冠】偷襲龍門博扳平事敗　布力般中場被前隊友擋路兼重傷

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-13 14:48

日前在希臘盃出現「偷襲龍門」事件得手，凌晨英冠獨腳戲亦出現埋伏事件，因為2個原因，失敗告終。 布力般流浪主場落後賓福特，在補時希望靠一次奇襲平反敗局，龍門卻及時發現，力保不失。「施襲」的球員更不幸受傷，極有可能收咧。

冷清的球場，適合放冷槍。中游分子布力般迎戰力爭直接升班的賓福特，開賽10分鐘被領先神射手榜的艾雲東尼（Ivan Toney）射入12碼。布力般落後0：1至補時，一次罰球攻勢被倒戈的賓福特門將大衛拉耶（David RAYA）沒收。以為和平散去，埋伏悄然展開。

賓福特有賴東尼多取入球，爭升班。（Getty Images）

布力般中場戴克（Bradley DACK）在攻勢中衝門但遲來一步，順勢衝出底線之外。當雙方球員散開，準備歸位，戴克刻意留在底線，觀察拉耶的動態。他窺見拉耶只顧前方，拋下皮球一刻立即衝刺，意欲最後一擊扳平。戴克追近至距離3、4米，拉耶及時響起「感嘆號」，向左邊一挨，封線之餘順勢用肩膊撞開戴克，而且沒有被判罰12碼。不幸是戴克被撞後坐在地上，狀甚痛楚，更要擔架抬離場。

戴克偷襲未能為球隊扳平，更可能再次長唞。（布力般流浪官網）

布力般賽後公布戴克送入更衣室時，需要吸氧氣紓緩傷情，醫療人員估計他的十字韌帶受創。他在19年聖誕前夕曾受同樣傷患，休戰足足1年才復出。

戴克倒地後，雙方球員相當憂慮。（影片截圖）

戴克為何偷襲失敗？先是位置問題。戴克衝出底線後，從遠柱留意拉耶動態，直至拉耶出手放球才起動，途程相當遠。千里走單騎，無遮無掩，易被發現。果然，觸發第2個原因，「單嘢黃咗」。

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戴克疾衝，完成一半路程。此時賓福特防線都壓前至接近中圈，等待拉耶大腳斬前。雲斯頓列特（Winston REID）回頭大叫「有鬼」，拉耶察覺「唔對路」，尚有時間回頭「cut線」，力保不失。不過，閉門作賽仍要持續一段時間，龍門開球往往四野無人，又無觀眾提場，稍一不慎忘做Shoulder check，讓對手有機可乘。這種偷襲龍門事件，近期仍會頻繁出現。

重溫戴克偷襲失手兼受傷一刻：

早前希臘盃發生「盜竊案」，攻方得手：（按圖放大）

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