【桌球】苦等二十年終於重返亞運　港將2030年多哈再爭獎牌

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-03-13 20:41

苦等二十年，桌球項目終於重返亞運行列，於2030年多哈亞運再次成為正式比賽項目。

於香港運動員而言，這宗固然是喜事，因為桌球一直是港隊的亞運獎牌大戶。自1998年曼谷亞運成為正式賽項開始，港隊歷屆共獲4金3銀3銅（詳見下表），包括2010年廣州亞運增設女子桌球，港隊女將同樣踏上頒獎台。

1998曼谷亞運 英式團體賽金牌 陳國明 / 陳偉達 / 傅家俊 英式個人賽銅牌 陳國明 2002釜山亞運 英式團體賽金牌 陳國明 / 傅家俊 / 馮國威 英式雙人賽銀牌 區志偉 / 傅家俊 英式個人賽銅牌 陳國明 2006多哈亞運 英式團體賽銀牌 陳偉麒 / 傅家俊 / 馮國威 英式雙人賽銀牌 陳偉麒 / 傅家俊 2010廣州亞運 男子英式個人賽金牌 傅家俊 女子桌球6紅球團體賽金牌 葉蘊妍 / 吳安儀 / 蘇文欣 女子桌球6紅球單打銅牌 吳安儀

桌球是港隊亞運獎牌大戶，單是傅家俊一人歷年已斬獲3金3銀。圖為他出戰2006多哈亞運。（Getty Images）

惟至2014年仁川亞運起，桌球不再是亞運項目。2019年，香港桌球總會曾經致函亞洲桌球協會，希望協會及亞洲各國總會合力爭取重返2022年杭州亞運，52名香港桌球運動員亦聯署去信港協暨奧委會，希望港協關注事件。

2010廣州亞運增設女子桌球，吳安儀獲得1金1銅。（資料圖片；袁志浩攝）

雖然最終無緣2022亞運，但今天終於迎來好消息，卡塔爾奧委會宣布，桌球將再次成為2030年多哈亞運比賽項目，對一眾港將、尤其年輕球員而言，肯定是強心針。