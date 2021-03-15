【英超】摩連奴又嬲賽後有怨言　阿迪達稱奧巴美揚理解罰則

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-15 13:50

英超「北倫敦打吡」周日（14日）深夜上演，阿仙奴憑奧迪加特及拿卡錫迪各建一功，結果以2：1反勝熱刺。 拿卡錫迪下半場在禁區內被達雲臣山齊士踢跌博得12碼，並親自操刀建功奠勝，熱刺領隊摩連奴當然不滿球證奧利華的判決，直言這是一個誤判。

英超今輪重頭戲「北倫敦打吡」，熱刺由拉美拿的後腳世界波先開紀錄，及後完半場前由奧迪加特扳平，拿卡錫迪下半場12碼建功，加上入球功臣拉美拿末段兩黃一紅被逐，最終兵工廠以2：1反勝熱刺。

阿仙奴反勝熱刺打吡報捷 拉美拿由入球英雄變紅牌阿姑

「挪威神童」奧迪加特今仗再度建功，為球隊攻入扳平一球。（路透社）

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今季英超而言，每周爭議判決少不了，今周亦然，就是拿卡錫迪被山齊士踢跌一球。今仗戴上隊長臂章的拿卡錫迪，接應隊友傳送後禁區內起腳，回防的達雲臣山齊士向拿卡錫迪方向落腳欲封阻，豈料拿卡錫迪起腳「大撻」，而山齊士則踢中拿卡錫迪倒地，球證奧利華經過VAR核實後吹罰12碼。

這個12碼的判決存在一定的討論空間，山齊士的確與拿卡錫迪有接觸，但拿卡起腳踢走皮球後再被踢中，而球證奧利華則認為這是一個12碼。

山齊士落腳攔截最終撞跌拿卡錫迪被罰12碼。（Getty Images）

拿卡錫迪12碼逐格睇：

熱刺因為這個12碼而落敗，主帥摩連奴必定有話兒，直指這個是一個誤判，並指被奧利華已是針對已不是第一天的事，「我唔會稱呢球做12碼，因為呢個係對12碼嘅侮辱，好明顯係奧利華嘅誤判，咁球員教練會攰，做球證都可能會攰嘅。奧利華執法熱刺有個麻麻嘅紀錄，對車路士同曼聯都吹12碼，只可以話熱刺唔好彩。」

拿卡錫迪博得12碼後親自操刀建功。（路透社）

摩連奴及後更笑言球證沒有賽後訪問，實屬可惜。今次事件主角之一拿卡錫迪，賽後坦言這個12碼有點幸運成份，當時他感到十分高興。

摩連奴賽後滿吐苦水，直言球證奧利華的判決是誤判。（路透社）

阿仙奴隊長奧巴美揚今仗因紀律問題沒有披甲，主帥阿迪達沒有透露原因，《The Athletic》揭露奧巴在打吡戰前遲到，加上已是重犯。「國有國法，隊有隊規」，隊長犯法與隊員同罪，所以今仗被雪藏。

即使奧巴美揚被罰，阿迪達賽後稱奧巴在球隊的地位不變，這是一個雙方有共識的決定，而奧巴同樣接受處罰。

阿仙奴隊長奧巴美揚因紀律問題而被雪藏。（路透社）

英超第28輪戰果：