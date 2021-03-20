【法甲】政府優待自己友歸國免隔離　曼聯前中場發聲爭取權益

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-20 14:45

下周為國際賽期，新冠肺炎疫情未退，檢疫與隔離措施繼續。球員想歸隊候命，球會要考慮往後賽程。 法國政府大開方便之門，容許球員完成國際賽後返回法國，豁免隔離期，卻有「益自己友」之嫌。效力里昂的荷蘭國腳迪比公開向法國總統馬克龍請願，要求一視同仁。

國際足協上月指，若然政府有命令，旅客到埗後須強制隔離至少5天，則球會有可能不會放人。法國聯賽賽會則宣布，法甲、法乙球隊的球員不能今個賽期在非歐盟地區的賽事。該做法用以限制為數不少的球員，前赴非洲出戰非國盃外圍賽，惟歐洲賽事亦受牽連，例如荷蘭將要作客土耳其，亦在歐盟之外。

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迪比：「放我出去呀！」（Getty Images）

曾效力曼聯的荷蘭球員（按圖放大）：

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按一貫防疫規則，球員從非歐盟地區回到法國，須隔離7天，確保沒有新冠病毒。法國國家隊在本月底將會前赴哈薩克，出戰世界盃外圍賽，本來回國後亦要接受隔離。法國政府近日批准，獲挑選入法國隊的球員，回到法國可以免除隔離，代表不會影響他們所屬球會。法國國腳獲優待，其他在法甲搵食的國腳卻要嚴守防疫規則，正如荷蘭國腳迪比。

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馬克龍的做法優待法國國腳，其他國家的球員未能受惠。（Getty Images）

迪比希望會合荷蘭大軍，爭取表現以入選今夏歐國盃大軍。但若然回國後須隔離，意味會缺陣里昂的賽事。故此，他在Twitter貼文向馬克龍（Emmanuel Macron）、里昂及歐洲足協請願。他向法國政府呼叫：「我星期一可以會合荷蘭國家隊嗎？你們通融法國隊到外出比賽，一併讓我們外出才公平。」迪比既要求外出，亦要求所有球員回國後不用隔離，事關他效力的里昂正在爭冠關鍵時刻。里昂現時排法甲第3，落後榜首里爾3分。餘下9仗聯賽，現為球隊首席射手的迪比，一仗都不能缺。

里昂今季無歐洲賽顧慮，全力爭取法甲。（里昂官方INSTAGRAM）

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