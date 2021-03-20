田徑｜呂麗瑤張宏峰的無力感　還有事情比傷患更難捱的

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-20 18:05

過去一年多，大家不停訴說疫情帶來的人事物，最痛苦的是無可奈何：「冇㗎，煮到埋嚟就食。」仍在爭取東京奧運資格的「欄后」呂麗瑤坦言。 就連剛經歷大傷的男子跨欄選手張宏峰也同意：「比傷患，疫情更難捱。」 攝影：梁鵬威

疫情令運動員在爭取奧運資格的路途上屢屢碰壁，除了「等待總教練安排」和「未知」之外，其他的都是不確定因素。「十劃都未有一撇。很多因素影響：出不出到境、當地讓不讓進、去到又要不要隔離……」呂麗瑤說，一切都未有定案，就連比賽地點，會去歐洲還是哪裏，都仍待確實。

呂麗瑤（左）指自己現在是開季狀態，未來但爭取奧運資格有很多不可控的因素。（梁鵬威攝）

今天季前測試賽，呂麗瑤以13.63秒奪金，亞軍和季軍是盛楚殷與常安然。雖然未及個人最佳紀錄的13.32秒，但已經進入開季狀態。「可以排ranking（入奧運），只是很多事我都控制不到。」狀態不俗卻沒有比賽機會，呂麗瑤苦笑道：「現在已經不是我做得好就可以去。」

雖然距離奧運只剩一百多天，但呂麗瑤仍抱希望。（梁鵬威攝）

現在距離奧運只有125天，心急也是人之常情，但心急都沒辦法，終歸只能順其自然。「有比賽就盡力跑，要求自己一槍比一槍跑得好，做好自己。」呂麗瑤說。

接着就是男子跨欄的張宏峰自2019大腿後肌斷裂復出後的第一槍。

張宏峰復出後第一槍跑出14.28秒。（梁鵬威攝）

14.28秒，壓線後張宏峰望向計時板大叫一聲，看來對成績相當不滿。「練習時跑得更快，有想過自己可以『PB』13.97秒，今次想可以14秒0幾，沒有想過會2幾……」他腼腆的笑說。

張宏峰今天以14.28秒奪冠，呂俊人和梅政揚分列亞季，時間分別以14.60秒及14.70秒。

2018年新加坡田徑賽期間受傷，賽前吃止痛藥「頂硬上」令張宏峰傷情更嚴重，但他說缺席亞運竟然不是壞事。「當時我感覺愈來愈大壓力，就算出到可能會包尾回來；過了這一關，我感覺很多事都看開了。」他打趣的說，以前筋硬，後來斷了似乎做動作更舒服，「沒有橡筋扯住」。

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只是，「疫情比傷更難捱」，受傷可以休息，然後再努力訓練，但疫情呢？「不說旅行、比賽，現在連想脫下口罩都很難。」張宏峰苦笑道：「不要說一年，連半年的事大家都不知道。想當然想，但比起想去亞運，我更想做好現在。」

閉門作賽，一片寂靜。（梁鵬威攝）

是日季前田徑測試賽精彩時刻（按圖）：