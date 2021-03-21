游泳｜香港隊閉門爭奧運資格　18歲港將破港績　何詩蓓寓賽於操

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-21 12:51

疫情雖令香港運動員難以出外作賽，但一眾香港游泳代表，今日（21日）仍在體院學院出戰閉門的奧運計時賽，其中18歲男飛魚卓銘浩於800米自由泳以8分03.41秒達到奧運B標，更刷新了香港紀錄。

這項已獲國際泳聯（FINA）認可的比賽，是本地泳手寓賽於操及達標參戰今夏東京奧運的機會。要取得奧運資格的主要途徑有二，分別是達到奧運A標（奧運資格標準），直接取得奧運資格；或是達到奧運B標（奧運選拔時間），再寄望A標泳手未能「填滿」所有參賽名額，FINA需邀請B標泳手參賽。沒有泳手或接力隊達到A標的國家，也可獲得「外卡」，派出最多男、女各一選手參賽。

在2019年已率先達到了男子400米自由泳B標的卓銘浩，今日在閉門上演的計時賽上再下一城，在男子800自以8分03.41秒刷新了自己在2018年雅加達亞運會創下的香港紀錄。

卓銘浩在2019年學界D1泳賽，為拔萃男書院刷新學界紀錄，如今再以成年港將身份刷新港績。（資料圖片／袁志浩攝）

同日上午賽事中，2019年已達50米自由泳B標的另一男將何甄陶（Ian）在今日游出22.42秒，雖未能打破自己保持的22.25秒港績，在疫情有限訓練下仍保持水準。

至於已取得100及200米自由泳東奧入場券的何詩蓓，則在早上的100自賽事發揮穩定，游出1分55.81秒的A標時間（1分58.28秒）。

已有兩項奧運個人賽資格在手的何詩蓓，毋需再爭取「達標」，可專心寓賽於操。（資料圖片）

奪得女子100米背泳東奧資格的歐鎧淳，今次只報名副項50米自由泳寓賽於操，她最終以26.35秒完成。

受疫情影響，東京奧運延期一年，泳手達標「死線」推遲至今年6月27日。香港泳隊現共有5張東奧入場券，其中何詩蓓（100及200米自由泳）及歐鎧淳（100米背泳）已達A標，女子4×100、4×200米自由泳接力亦已鎖定東奧資格。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：