澳職方程式｜新西蘭打吡　奧克蘭FC可擒威靈頓鳳凰

澳職今周上演「Kiwi Clásico」，即是「新西蘭打吡」，由兩支新西蘭球隊奧克蘭FC與威靈頓鳳凰對壘；主場出擊的奧克蘭，現時於榜首遙遙領先，今仗有力「擒凰」。

（球賽編號：FB7881，2月22日12:00開賽，無綫myTV Super App直播）



奧克蘭FC去年才成軍，今屆首度征戰澳職卻一鳴驚人，現時以16戰11勝3和2負得36分高踞聯賽榜首，領先次席的阿德萊德聯5分，大有機會贏得常規賽冠軍。

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酒井宏樹曾效力馬賽等，今季加盟奧克蘭FC，即獲委以隊長重任。（Getty Images）

奧克蘭FC攻力普通，16場只入了26球，陣中首席射手是來自哥倫比亞的尼達摩蘭奴及烏拉圭的古利姆美爾，各入5球；他們能領導群雄全賴穩固防守，今季聯賽僅失12球，前日本國腳酒井宏樹率領的防線可謂固若金湯。

威靈頓鳳凰現以19分排第10，但其實他們只落後第6位的FC悉尼6分，且少賽一場，仍有機會打入前6名躋身季後賽；不過他們近5場作客輸了4場，今仗面對奧克蘭亦屬凶多吉少。

兩軍只曾兩次交鋒，奧克蘭主客都勝出，分別贏2：1及2：0，加上他們近5場取得4勝1和，今場開出主勝毫無懸念。

巴巴路西斯今季聯賽攻入7球，是威靈頓鳳凰的首席射手。（Getty Images）

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