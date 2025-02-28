澳職方程式｜過關2串1　阿聯女足客勝串西悉主勝

近況甚勇的西悉尼流浪者，今周澳職主場遇上「尾二」的珀斯光輝，可望再次報捷，鞏固躋身季後賽一席。

（球賽編號：FB8245，3月2日14:00開賽，無綫myTV Super App直播）



西悉尼流浪者近4場取得3勝1和，氣勢甚盛，於聯賽以18戰28分排第5位，但只領先第7的FC悉尼及第8的FC麥克阿瑟2分和3分，由於常規賽前6名才獲得季後賽入場券，因此西悉尼並沒太大優勢。

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西悉尼流浪者前鋒尼高拉斯米蘭奴域近況不俗，近兩場聯賽都有進帳。（Getty Images）

不過，西悉尼今仗的對手珀斯光輝實力一般，19戰只得11分，近6場未嘗勝果，只得3和3負；只計作客的話，他們亦只得1勝3和4負，今仗要搶分談何容易。

今季有6個聯賽入球的阿當泰加特，是珀斯光輝的首席射手。（Getty Images）

雙方近4次對賽，西悉尼取得3勝1負，稍佔上風，加上前鋒尼高拉斯米蘭奴域近2場聯賽都有進帳，腳風甚順，因此西悉尼今仗「主勝」無難度。

威靈頓鳳凰近4場聯賽只得1和3負，狀態一般。（Getty Images）

至於澳職女足方面（球賽編號：FB8243，3月2日11:00開賽，HOY TV 76台直播），威靈頓鳳凰女足將於主場迎戰阿德萊德聯女足，後者現以16戰30分排第3，落後榜首的墨爾本城9分，但少打一場，因此今仗誓取3分，保持後上希望。鳳凰近況不濟，近4場聯賽僅獲1和3負；阿聯近9仗卻取得6勝3負，實力及近況佔優下，一於捧阿聯女足「客勝」而歸。

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阿德萊德聯近9場取得6勝3負，暫列澳職女足第3位。（Getty Images）

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