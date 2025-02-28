國際賽出擊｜U20亞洲盃決賽　袋鼠兵福地鬥綠隼　冠軍在望

在中國深圳舉行的U20亞洲盃，今周末上演決賽，由澳洲U20火併沙特阿拉伯U20爭冠；澳洲在「香港製造」的丹尼爾賓尼（Daniel Bennie）帶領下，5戰全勝，狀態及氣勢都佔優下，有望首度捧盃。

（球賽編號：FB8326，3月1日 19:30開賽，HOY TV 76台直播）



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澳洲未嘗奪得U20亞洲盃，2010年曾入決賽，但不敵北韓（朝鮮），今次強陣出擊，矢志捧盃而回，今次賽事有多名在澳職任主力的成員，例如效力阿德萊德聯的中堅基基安尼斯及前鋒盧卡祖雲奴斯，後者在今屆賽事已入3球。

澳洲U20的丹尼爾賓尼在香港出生，他暫未代表過大國腳，仍有選擇代表香港隊的資格。（Getty Images）

在香港出生、在11歲前還在香港讀書的丹尼爾賓尼，更是澳洲陣中靈魂人物，18歲的他現效力英冠球隊昆士柏流浪，今季為球隊上陣10次。賓尼在今次亞洲賽也有出色表現，為澳洲貢獻了2球。

澳洲過去未嘗摘下U20亞洲盃，今次強陣出擊，不勝無歸。（Getty Images）

澳洲在今次大賽5戰全勝，包括在4強以2：0輕取日本；這5場，澳洲共攻入15球，場均有3球進帳，攻力冠絕列強。

沙特阿拉伯攻力疲弱，今屆賽事5場只入了4球。（Getty Images）

沙特今屆賽事法定時間只得3勝1和1負，分組賽時曾不敵伊拉克，4強時又僅能0：0悶和南韓，然後憑互射12碼晉級，體力消耗較大；而且5場只入了4球，攻力疲弱。澳洲則在實力與狀態都較優勝，今仗可捧澳洲贏波封王。

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