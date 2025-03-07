澳職方程式｜過關2串1　水手[+1]客勝串阿聯女足主勝

中岸水手男女足於今周澳職均要作客征戰。水手男足上季是常規賽及總決賽冠軍，但今季表現失準，現時只能排第10位，要躋身季後賽，今周作客墨爾本勝利不容有失。

（球賽編號：FB8575，3月8日16:35開賽，無綫myTV Super App直播）



中岸水手上季憑緊韌防守，打出佳績，豈料上季以12次不失球榮獲金手套的門將兼隊長胡高域季尾退休後，今季便無以為繼。

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中岸水手隊長胡高域上季尾退休，18歲的柏拉錫古倫今季獲正選，但他今季只得3場不失球。（Getty Images）

水手近6場聯賽不勝，只得4和2負後，並以19戰21分的戰績跌到第10位，距離可參加季後賽的第6位墨爾本勝利達9分，餘下7場要收復失地並不容易，今場更屬「6分波」，不成功便成仁。

墨爾本勝利攻力一般，其中前鋒維高斯只有4球進帳。（Getty Images）

雖然水手近況一般，但他們面對勝利卻佔上風，近5次聯賽對壘取得2勝3和，其中兩次更未失一球，因此今仗被睇淡下，可以捧水手讓球客勝。

阿德萊德聯女足近況不俗，取得3勝1和。（Getty Images）

至於澳職女足方面（球賽編號：FB8659，3月8日16:45開賽，HOY TV 76台直播），同日中岸水手女足亦需作客，挑戰阿德萊德聯。水手現以17戰24分排第6位，阿聯則以33分排第3，雖然水手近6次面對阿聯取得5勝1負，但她們近況差勁，近3場只取得1和2負；相反阿聯近4場卻取得3勝1和，今仗還是熱捧阿聯主勝為妙。

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中岸水手女足暫排第6位，保持躋身季後賽的機會。（Getty Images）

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