國際賽出擊｜世界盃外圍賽亞洲區第3圈　國足殘陣　澳洲穩贏

世界盃外圍賽亞洲區第3圈繼續上演，C組日本率先出線，次席的澳洲今仗作客迎擊國足，力爭全取3分，盡快鎖定另一張入場券。

（球賽編號：FB9385，3月25日 19:00開賽，港台電視31台直播）



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日本上周主場以2：0輕取巴林後，7戰得19分，不單續排C組榜首，還提前鎖定小組首兩名的出線資格。澳洲上仗亦於主場以5：1大破印尼，7戰得10分續踞次席，以1分領先以1：0小勝國足的沙特阿拉伯，仍要為另一個直接進入決賽周的資格而努力。

中國能否頂住澳洲的高空轟炸，中堅蔣聖龍表現舉足輕重。（Getty Images）

澳洲該仗有積臣艾雲（Jackson Irvine）梅開二度，這名32歲中場現效力德甲的聖保利，他為澳洲上陣77次攻入13球，是現役國家隊入球最多的球員。

國足上仗作客沙特，有中場林良銘危險動作「直紅」被逐，全場捱打，在未有一次射門的情況下，以一球敗走；今仗除了有林良銘停賽外，右閘高准翼及中堅蔣光太亦因傷上陣成疑。

澳洲中場積臣艾雲身高6呎2吋，十分擅頂。（Getty Images）

近4次交手，澳洲取得3勝1和未輸過，雖然他們在第3圈3次作客全部打和，但國足於今次世盃外主場也只是2勝1和2負；澳洲在人腳、往績等都優勝，今場一於捧澳洲「客勝」凱旋。

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