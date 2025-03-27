澳職方程式｜過關2串1　西悉女足入球細　串麥克阿瑟入球大

國際賽期後，澳職重開，FC麥克阿瑟主場迎擊紐卡素噴射機，力爭躋身聯賽前6名及季後賽資格；女足方面，則上演西悉尼流浪者女足主場對FC悉尼的「悉尼打吡」暨榜末大戰。



FC麥克阿瑟在冬季轉季窗放走了首席射手謝明，迅即經歷三連敗，上仗才神奇地以5：4作客反勝阿德萊德聯，現時以21戰28分排第8，多賽一場下，以5分落後第6位的阿德萊德聯，仍保持爭逐季後賽的機會。

伊高盧美迪斯（左）一月加盟FC麥克阿瑟，直至上仗對阿德萊德聯才「開齋」。（Getty Images）

謝明轉投廣島三箭後，FC麥克阿瑟從墨爾本勝利簽入了伊高盧美迪斯（Chris Ikonomidis），這名29歲前鋒來投後披甲8場，終於在上仗「開齋」，且看他今仗能否續有「士哥」。

紐卡素噴射機上仗以2：6慘負西部聯，士氣受損，今仗戰意成疑。（Getty Images）

紐卡素噴射機以3分落後FC麥克阿瑟排第9，但少賽一場，因此也有機會趕上季後賽尾班車，他們近況算是不俗，本身取得4勝3和，可是上仗主場竟以2：6慘負西部聯，士氣受創。

往績方面，FC麥克阿瑟近5次對賽取得1勝2和2負，稍落下風，但值得留意是，這5仗有4場總入球多於2球；兩軍近況飄忽，今仗不如博「入球大」更穩陣。

西悉尼流浪者女足是澳職的「榜末娘子」，19戰只得15分。（Getty Images）

至於女足方面（球賽編號：FB9042，3月15日13:40開賽），「包尾」的西悉尼流浪者主場迎戰「尾二」的FC悉尼，合演同病相憐的悉尼打吡。FC悉尼近年是西悉尼的剋星，近10次交手取得9勝1和未輸過，而當中8次的總入球少過3球，今仗可吼FC悉尼小勝而歸。

FC悉尼女足是西悉尼的剋星近10次交手取得9勝1和。（Getty Images）

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