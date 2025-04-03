澳職方程式｜西部聯為保二哥位　誓「大」炒光輝

澳職來到常規賽最後直路，西部聯為保住次席兼直入季後賽4強資格，今周主場迎戰榜末的珀斯光輝，肯定盡情「大」開火力，爭取勝利3分。



澳職常規賽前6位可躋身季後賽，而首兩名更可跳過首圈，直入4強。奧克蘭FC以21戰45分於榜首一放絕塵，西部聯則以38分居次，但其第2席位卻不穩固，因為第3至5名的墨爾本城、墨爾本勝利及西悉尼流浪者，僅以1至3分落後。

西部聯前鋒諾亞保迪近9場攻入8球，狀態火熱。（Getty Images）

西部聯今季主場戰績一般，僅得4勝3和3負，但近兩次主場都勝出，而且他們近4場聯賽亦悉數取勝，近況正佳。

其中，前鋒諾亞保迪（Noah Botic）近況火熱，近9場攻入8球，23歲的他亦以11球暫列澳職射手榜首位。其鋒線拍檔、日本老將指宿洋史今季亦有9球進帳，兩人合共攻入20球，是澳職中最強的攻擊組合。

珀斯光輝近況則非常不妙，近9場未嘗一勝，只取得3和6負的劣績；今季10次作客，也只得1勝，另9場取得3和6負；難怪他們現時以22戰11分敬陪末席。

近6次對賽，西部聯全部取勝，而且其中5次的總入球都在3球或以上，加上他們近況神勇，而珀斯光輝頽勢未止，今仗一於捧西部聯可以「大」勝一場。

珀斯光輝無論攻守能力，都是澳職中最弱的，難怪他們敬陪末席。（Getty Images）

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