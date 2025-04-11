澳職方程式｜過關2串1　 FC悉尼女足[-1]主勝串奧克蘭FC[+1]客勝

FC悉尼男女足今周澳職分途出擊。力保前6位躋身季後賽的男足，將於主場迎擊榜首的奧克蘭FC，惡戰難免；FC悉尼女足同樣在主場出擊，面對實力接近的珀斯光輝。

（球賽編號：FB0167，4月12日15:00開賽，無綫myTV Super直播）



FC悉尼近況有點飄忽，雖然近7場只輸過一次，但其餘取得3勝3和；他們在主場亦沒太大優勢，今季聯賽主場5勝2和4負，但只計近5場，卻僅獲1勝2和2負，今仗也未許樂觀。

更多賠率，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50045671

FC悉尼現以33分排第6，只以稍微優勢領先，要保住季後賽資格，未來4場不容有失。（Getty Images）

然而，FC悉尼現時22戰得33分，僅以較佳得失差壓過同分的阿德萊德聯排第6，領先第8位的FC麥克阿瑟僅1分，常規賽餘下4場，實不容有失。

美爾（右）及摩蘭奴各有7個聯賽入球，同是奧克蘭FC球隊的首席射手。（Getty Images）

今季才首度參戰澳職的奧克蘭FC，一鳴驚人，現以22戰46分雄踞榜首，領先次席的西部聯5分，亦早鎖定季後賽資格，但他們仍要為常規賽冠軍而戰。

由於奧克蘭是新軍，與FC悉尼僅對賽一次，並以1：0獲勝，對賽往績參考價值不大；論近況，他們近11場未嘗敗績，雖然狀態回落，近5場只得1勝4和，但整體實力及士氣佔優下，今仗料可開出「客勝」。

FC悉尼女足近5場4勝1負，狀態不俗。（Getty Images）

至於女足方面（球賽編號：FB0156，4月12日12:15開賽，HOY TV 76台直播），FC悉尼與珀斯光輝同得22分，分列第9及第10位，雙方實力旗鼓相當，但悉尼近況較佳，近5場4勝1負，光輝只得2勝1和2負；加上悉尼近7次與光輝交手取得5勝2和，而且近3次主場對壘，更贏超過1球，因此今仗可捧悉尼主場「大」勝凱旋。

更多賠率，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50045660

珀斯光輝女足近7次面對FC悉尼，只得2和5負。（Getty Images）

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。