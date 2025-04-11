英超特攻｜紐卡素迎曼聯　喜鵲贏往續贏表現　主場除魔有辦法

紐卡素近期氣勢如虹，除了擊敗利物浦捧走聯賽盃外，聯賽亦三連勝，今周英超主場迎擊曼聯，將乘勝追擊，力爭前四及來季的歐聯席位。

（球賽編號：FB0270，4月13日23:30開賽，Now TV 621台直播）



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「喜鵲」近3場聯賽分別擊敗韋斯咸、賓福特及李斯特城，現時以30戰得53分排第5位，跟第4位的車路士同分，雖然得失球差稍不及，但少踢一場；另外分別領先第6及第7位的曼城及阿士東維拉1至2分，前四爭逐異常緊湊，各隊戰至最後直路可謂一分都不能少。

安東尼哥頓停賽刑滿復出，將可增強紐卡素的側擊力。（Getty Images）

紐卡素的優勢在於士氣正盛，早前力挫利物浦，時隔70年再度捧起本土盃賽冠軍；今仗更有安東尼哥頓停賽3場刑滿復出，他今季取得6入球5助攻，有望加強球隊的側擊力。

曼聯現時以31戰38分排聯賽第13位，領先「尾三」的葉士域治達18分，已無降班威脅；但他們落後第7位、獲得歐洲賽資格的維拉達13分，要從後追趕亦難成事，因此今季在聯賽已近乎無欲無求，再加上有歐霸盃的後顧，今仗戰意成疑。

加拿祖近期進步不少，曼聯十分倚重他的速度施展反擊戰術。（Getty Images）

雙方近5次對壘，紐卡素取得4勝1負，稍佔上風；如果只計主場的話，亦取得3勝1和1負。今場「喜鵲」在往績及戰意上，都勝過「紅魔鬼」，相信今仗可順利開出「主勝」。

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