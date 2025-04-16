籃球｜NBA訓練師訪港交流 陳詠琛：對細節要求嚴格，香港要學習

著名NBA運動表現教練 Mike Atkinson 剛訪港一周，與本地不同團體及籃球員交流，分享運動表現訓練（Performance Training）的心得，並讓參加者體驗一下NBA職業水平的訓練。Mike Atkinson 期望可以將自己一套專業訓練帶到香港，協助提升本地籃球員的水平。



Mike Atkinson 訓練過不少NBA球星，例如勒邦占士、林書豪等。（公關提供）

Mike Atkinson 在NBA球壇擔任教練多年，曾在Westchester Knicks（紐約人發展聯盟球隊）擔任首席肌力與體能總監暨球員發展教練，而且他同時是 NSTNCT 的創辦人，曾與超過100名NBA球員及職業運動員合作，他曾訓練過的大牌球星包括勒邦占士及林書豪等。

Mike Atkinson 今次應LEAVESFIT運動員訓練中心邀請訪港，參加為期4天的訓練營，除了有本地隊伍永倫星島青年隊外，亦跟不同學校及團體交流，另外還跟本地傳媒及6位特邀球手各自訓練一課；除了在技術上的交流，他亦希望藉今次訓練帶到一些理念給大家：「我在訓練中看到很多的潛能，我深信的是，若要培育球員，我們先得令他們脫離自我。其中一天的訓練中，球員有不同的年齡層，這是很好的，無論場上的他們是教練或是球員，他們也要明白如何在球場上成為有擔當的人。當中我們有一位中學生，他非常有潛質，而在過程中，其他球員也會不斷地鼓勵、提點他，這就是如何在一個訓練中實踐教育的部份，無論你是球員還是教練，我們在球場上也可以成為有擔當的人。」6名特邀球手中，最年輕的是寶覺中學的吳嘉樂。

因拍攝電視節目《足球女將》人氣急升的陳詠琛，亦有參加今次籃球訓練交流。（公關提供）

主辦單位LEAVESFIT的創辦人及運動表現總監為葉子安（Jacky Leaves）曾接受Mike Atkinson的訓練，同時是 NSTNCT 於香港唯一的Master coach，他期望今次交流只是一個開始：「今次帶Mike來到香港，除了讓本地籃球員認識美國職業級的訓練外，亦希望Mike了解一下香港球員的狀況，從而研究下一步可以怎樣做，讓一些本地青年籃球員除了在本地接受高水平訓練外，亦有機會到海外受訓，甚至未來向世界職業籃壇出發。」

參加了其中一節訓練的甲一球員林民淇認為：「訓練上，Mike着重點不在我們的技術上，而是我們的心理和看待訓練賽事的心態。」他最深刻是尾段的體能訓練，「其實有點累，但Mike說NBA球員在完成這些體能訓練後，仍須進行一組高質量的投籃訓練，如果不達標便要來回跑，這比我想像中的辛苦得多，真的是很好的體驗」。

Mike Atkinson希望在短期訓練營中，將籃球的理念灌輸給參加者。（公關提供）

至於現時效力女甲荃灣的陳詠琛則指出，Mike Atkinson的訓練同樣適合女生，她又說：「Mike很著重細節，例如起初他看的不是我們的技術，而是每一球執行得怎樣，這是我們香港要學習的。我們有時候只會想完成一課訓練，可能會有點得過且過，今天體驗到的是對細節的嚴格要求。」同場訓練的福建球手何佩盈亦說：「在香港，很多時訓練是一大班人進行，所以教練較難逐個球員指導，但今天Mike會針對我們每個人的動作、速度去講解。」

葉子安又透露，之後LEAVESFIT會推出跟籃球相關的課程，不久將來亦會推出球員遠赴Mike Atkinson於紐約訓練中心受訓的計劃；另外今年10月Mike計劃到訪台灣，舉辦性質跟今次香港行類似的短期訓練營，香港亦有機會組成交流團，再與他相會。