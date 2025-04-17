澳職方程式｜過關2串1　墨爾本勝利女足[-1]主勝串墨爾本勝利主勝

女子澳職常規賽今周煞科，次席的墨爾本勝利落後榜首的墨爾本城2分，仍有可能後來居上，她們在最後一戰主場迎來布里斯班獅吼，有望「大」開殺戒。



墨爾本勝利下半季士氣如虹，近12場取得10勝2和，其中6場主場更悉數贏波，現時以22戰50分排聯賽次席，落後同市宿敵墨爾本城2分；不過，墨爾本城今季所向披靡，全季22場未嘗敗績，取得15勝7和，最後一戰面對排第10的珀斯光輝可能手到拿來，就算意外和波，她們也比勝利多11個得失球差。

32歲老將姬爾妮克曾效力利物浦及阿士東維拉等勁旅，是⁠墨爾本勝利女足的絕對主力。（Getty Images）

布里斯班獅吼女足以26分排第7，落後第6位的坎培拉聯4分，晉身季後賽無望，戰意成疑；而且她們下半季狀態奇差，12場只取得1勝2和9負，縱然22場入46球，攻力僅次墨爾本城，但失球亦多達40球，今仗難寄厚望。

獅吼女足前鋒耶洛柏，跟姬爾妮克一樣攻入12球。（Getty Images）

勝利的前鋒姬爾妮克（Emily Gielnik）於今季常規賽入了12球，現與獅吼的耶洛柏（12球）及墨爾本城的麥娜馬拉（14球）爭奪金靴獎，格外有動力助球隊「大」勝一場，今仗一於捧她們可以讓球獲勝。

墨爾本勝利近12場取得10勝2和， 氣勢一時無倆。（Getty Images）

至於男足方面，墨爾本勝利男足則遇硬仗，主場迎擊榜首的奧克蘭FC。勝利現時以39分排第5，比奧克蘭FC少8分，但他們近況不俗，近4場取得3勝1負，相反奧克蘭近6場卻只得1勝5和，今仗可博勝利主場奏捷。

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奧克蘭FC在前日本國腳酒井宏樹帶領下，今季以新軍亮相，即大有機會贏得常規賽冠軍。（Getty Images）

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