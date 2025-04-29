港人兄弟創品牌令舊球衣重生　意念源自「不被需要」的童年

人生而渴望「被需要」，但對於不需要的物品，往往棄如敝屣。

一對生於香港、兩歲移居到澳洲的孿生兄弟Kevin和Keith，在異地感受到「不被需要」的窘境，熱愛足球的他們眼見許多體育裝備遭浪費，終創立品牌Unwanted FC，賦予這些不被需要的物品第二生命，一件件舊球衣、舊波襪，透過「升級再造」（Upcycling）重生成另一個模樣，重新被需要。

Unwanted FC背後，也是兄弟與母親的故事。



Unwanted FC早前在觀塘的HKGBALLBOOT舉行期間限定店。（受訪者提供）

Kevin今次隻身回港，他與早兩分鐘出生的哥哥Keith同是Unwanted FC的品牌創辦人，Kevin今趟回來，主要目的是主持在觀塘舉辦的「REBORN/復活」期間限定店。

揭幕當晚，許多本地足球員都來支持，既有職業球員如陳肇鈞、安尼亞、顏卓彬，也有女足港將如吳卓蔚、梁蔚雅、蘇鎧琳、韋婉婷、鍾貝琪，ViuTV節目《足球女將》的成員們也有出席，現場展示許多用舊足球裝備製成的袋子、帽子、匙扣等。

Unwanted FC可以用舊裝備重製的產品多達12款，包括手提袋、鞋袋、斜孭袋、盥洗用品袋；帽子也有Cap帽、漁夫帽等不同選擇，還有匙扣、卡片套等等，迄今仍在開發新產品。

Unwanted就是「不被需要」，以此作為品牌名字，源於Kevin和Keith的經歷。

兩兄弟在香港出生，未及熟悉自己的出生地，兩歲時就隨母親移居澳洲，在布里斯本成長，周遭都是澳洲人，「在澳洲長大，我們好像不夠像澳洲人，也不夠像華人，我們沒有說廣東話的朋友，所以我們常常覺得，自己是不被需要的。」

第一次深刻地認知到這種「不被需要」，是8歲時一次到地區球會踢波，「我媽不懂看英文，她以為我們只要到場就能參加了。未料去到之後，其他小朋友都穿着正統的波砵，準備好試腳，而我們只穿着普通運動鞋，不斷地跣腳。就是因為這樣的語言和文化隔閡，雖然我們知道自己有能力，卻進不了一隊，我們的起跑線並不一樣。」

在學校，兩兄弟帶回學校的飯盒，多是炒飯等中菜，與同學的飯盒不一樣，「引起了其他人的好奇心」，他笑說。當時兩兄弟體認到：「我們必需比別人更努力，才會獲得與其他人一樣的機會。」

Kevin身穿一件在墨爾本買的舊南華球衣，雖然自小移居外地，但他對香港仍有很深連結。（高詩琦攝）

童年經歷成為種子，到真正產生將足球裝備升級再造（Upcycling）的意念，是Kevin和Keith受在德國adidas實習時的見聞啟發，「我們當時做產品設計相關工作，包括球衣、球鞋、足球等等，過程中浪費了很多東西。其實很多運動品牌都一樣，很多樣辦未能變成產品，就要丟棄。」

Kevin之後也曾在澳洲一間大型服裝零售店做服裝採購，也有向不同運動品牌買貨，但他更深地感受到一個事實：「全世界每年都在製造更多的服裝，賣出的數量卻愈來愈少，整件事根本不可持續。」

做採購一年後，他決心要做一些其他事，「我想做的正好相反，我不想『製造』，而是想『重製』。當時我覺得這是對的事、市面上也未有其他人做這件事，所以為何不試一試呢？」

兩兄弟抱持着這信念，Unwanted FC在2018年誕生，第一件產品是一個利用2002年日韓世界盃廢棄義工服再造的手提袋，「單是這件衣服是無法賣出的，所以我把它重製成一個袋子，突然間，它有了點價值。」Kevin展示着這袋子，可見材料相當厚實，也有內袋方便置物，絕非粗製濫造。

概念化為現實，Unwanted FC一開始是在手作網購平台Etsy販售產品，Kevin猶記得當初許多人感到不解，「很多人問，為什麼要剪開球衣呢？明明球衣是很值錢的，剪開的話不就不值錢了嗎？我們花了不少時間告訴人們，我們是重用、升級再造，是讓物品重新變得有價值。」

首批產品上線後，數日內就賣出了第一個手提袋，是來自美國的訂單，「我仍記得收到訂單通知的一刻，我和我哥哥開心得抱在一起、還忍不住在跳！」第一件產品賣出後，不出日，整個系列都賣完。

第一步似乎頗為成功，但在品牌正式出街前，兄弟家中卻出現了莫大轉變。

「在品牌正式推出前，我媽媽患上了癌症，當時我們要集中精神照顧她，這件事令我們一度想放棄品牌。」

媽媽對兩兄弟的生命、到Unwanted FC的成立，都影響至深，「她在澳洲營運自己的中餐館，我們從小到大都常在餐館，過程中，她教會我們如何管理存貨、如何管理資金、如何跟別人建立關係等。」對於兄弟倆創辦品牌，她也給予不少意見，Kevin笑說：「都是嚴苛地批評啦。」

媽媽最終因病離世，在她離開後兩個月，Unwanted FC正式推出，「媽媽本身也是個足球迷，而且是她帶我們來澳洲的，這個品牌，也算是她的一種傳承吧。」

經過大約7年的努力，雖然中途嘗過被其他商人假意合作實為盜取意念、或是貨運意外而損失慘重，但跌跌碰碰至今，Unwanted FC從網店開始，到現在已舉辦過不少期間限定實體店，又與已經與許多不同的隊伍和球員合作過，包括為澳洲女子足球國家隊以2023年女子世界盃的服飾推出重製系列，配以影片，傳達足球連繫社區的作用、女性賦權等訊息；也曾與韋斯咸聯乘推出世界循環再造日的系列。

Unwanted FC與澳洲女足的合作。（instagram@unwanted.fc）

另一令Kevin深刻的合作經歷，來自曾效力曼聯的桑馬達，Unwanted FC正與澳洲職業球員公會合作舉辦名為The Great Save的舊足球裝備回收活動，目前在澳職西悉尼流浪落班的馬達得悉後，即詢問如何能參加，「幸好當時我們有一件印上馬達名字的童裝曼聯球衣，就將它製成袋子，由我住在悉尼的哥哥親自送給他。馬達看到成品時，還說已經聽過我們品牌的名字。」

在澳職落班的桑馬達也支持Unwanted FC的行動。（Instagram@unwanted.fc）

雖然品牌創於澳洲、兩兄弟也在澳洲成長，但Kevin與香港仍有很深連結，受訪時穿着一件在墨爾本購得的南華舊球衣，他表示，藉由足球，他仍與自己的「根」有所連繫，「小時候，我很喜歡陳肇麒，很久之前我曾來港看他踢波，他入了很多球。但我喜歡看的球隊很多，傑志、大埔、理文我都愛看，我的朋友哈利（Harrison Sawyer）曾效力大埔。」他深信，通過足球能連結不同地方的文化，品牌也有與東方足球隊合作。

Unwanted FC的意念是源於一些「不被需要的物品」，但發展到今天，已遠不止此，也會為本身已有意義的物品增添價值、或是提供另一種更便於使用的方式。香港期間限定店的開幕派對上，香港女足代表蘇鎧霖手上拿着一個用港足球衣製成的紅色鞋袋，珍而重之，說道：「這是第一件印有我名字的港隊球衣。」充滿紀念價值的球衣，平日未必能常常穿着，但再造成袋子，反而更便於使用。

香港女足中場蘇鎧霖將對她來說充滿意義的港隊球衣，讓Unwanted FC重製成袋子。（受訪者提供）

Kevin總結道：「我覺得經營這品牌帶來很大滿足感，我們像拯救了舊球衣、給予它們第二生命。我們真的對這件事充滿熱誠，除了產品成真的一刻，能與我們從小穿着的運動品牌和熱愛的球會合作，都是一直以來的夢想，現在我們能與它們一起創造故事，是最滿足的部份。」