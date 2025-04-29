香港太古可口可樂動力跑2025 4,000跑手慶祝品牌紮根60年

為了慶祝香港太古可口可樂成立60周年，品牌在上週日（4月13日）走入西沙GO PARK舉辦了大型運動嘉年華「香港太古可口可樂動力跑2025」，讓4,000位跑步好手及市民入場參加多項賽事，狂飲多款汽水和運動飲品，兼大玩運動競技挑戰贏60周年限定紀念品，更有多個由經典紅色汽水箱砌成的打卡位，齊齊重溫香港人的集體回憶。



經歷星期六一場雷雨，「香港太古可口可樂動力跑2025」（「動力跑」）好幸運迎來雨過天清的周日，超過4,000人來到西沙GO PARK，從早上八時半開始至下午一時前進行多個年齡組別的３公里個人賽，以及6公里個人賽與隊際賽，同場設有集結跨、跑、跳、爬等多種競技元素的600米親子障礙跑。

位本地長跑好手及明星落場

3公里長的賽道環繞西沙GO PARK不同設施，沿途有不少彎位及上落斜，為賽事增加不少趣味和挑戰，更成功吸引了多位本地跑步好手包括陳家豪、姚潔貞、黃尹雋和司徒兆殷等參賽，現場也見到KOLOR主音Sammy和ERROR成員保錡。大會公佈活動有4,000人參加，現場氣氛超好，不少參加者在終點區為其他跑手打氣，沒有像其他比賽般的緊張競爭氣氛，不分彼此盡情享受跑步樂趣。

600米親子障礙跑充滿挑戰，考驗大人小朋友的運動細胞。

大派玻璃樽可樂 大型汽水箱裝置保留至復活節

「動力跑」作為香港太古可口可樂60周年誌慶首個大型慶祝活動，選擇了與民同樂，除了跑步賽事，現場還準備了好多遊戲和打卡攤位，包括多個60周年主題的打卡佈景，以及西沙GO PARK中央廣場以經典紅色汽水箱疊起的大型裝置。位於中央廣場的裝置將於4月18日至4月21日的復活節假期延長擺放時間，為期四天，方便市民在復活節期間前來打卡。

遊戲攤位不只有桌上小遊戲，還有5個充滿趣味的合家歡運動小挑戰，讓大人小朋友鬥智鬥力贏取香港太古可口可樂60周年限定精美禮品。不過要數最受歡迎攤位，肯定是大排長龍的小食及飲品領取區，跑手可以領取品牌旗下的可樂、水動樂及淳茶舍等飲品，更有免費即食雞胸及超級消暑的雪糕批供應，幫完成賽事的跑手即時補充體力。

一班工作人員為選手大派香港太古可口可樂旗下的各種飲料，現場還有免費即食雞胸及雪糕批供應。

現場有六部熊貓圖案自動售賣機，可以買到品牌施下所有飲品，更呼應60周年主題，全部飲品只售6蚊！

活動還有五個合家歡運動遊戲，挑戰成功即可贏走可口可樂60周年限定精美禮品。

現場提供可重用玻璃樽汽水，大家享用後可以回收，以支持環保。

鐵人自爆跑山狂飲可樂解喝

「動力跑」6公里賽男子組總冠軍由香港半馬及全馬紀錄保持者黃尹雋奪得，他自爆是可口可樂忠實粉絲：「可樂絕對是由細飲到大！」他透露現在已很少參與本地跑步活動，能和這麼多人參加香港太古可口可樂60周年跑步活動就如感受一次集體回憶。「今天幾乎甚麼年紀的跑手都有，小朋友、老人家，當然也有像我這樣的年輕人，用『玩』的心態參加，不需要在乎時間和成績，的確跑得很盡興。」他則把比賽當成一次高強度的訓練，並積極調整狀態，爭取今年內推前個人最佳時間，並再一次入選港隊出戰年底的全運會。

人稱粉紅大佬的三項鐵人運動員司徒兆殷（Leanne）則在年頭完成了多項賽事，笑說「好想享受一場輕鬆fun race」的她和三位好友參加了6公里隊際賽。「今天沒有比賽壓力，中途終於可以分神看看風景，認識這個新地方，因為我也是第一次來GO PARK跑步。」 Leanne表示現場氣氛和環境都不錯，公司不少同事也有參加，「他們都對長跑有興趣，但一般賽事最少要跑10公里甚至半馬，6公里賽是一個很好的入門距離，讓更多人享受到大型跑步活動的樂趣。」她之後就要收拾心情，繼續備戰未來三星期的多場長距離鐵人賽事。

黃尹雋（左）奪得6公里賽男子組總冠軍，除了贏得獎座和運動獎券，更有國泰送出的商務客艙來回機票。

Leanne 表示超愛冰凍可口可樂，尤其夏天運動時，「我跑一次山可以喝掉三、四罐！」

與多個環保社企合作 推動回收及循環經濟

環保也是「動力跑」其中一個重要主題，平日跑步活動總要消耗大量紙杯，活動方今次便和與本地綠色初創企業Tap Away合作，準備了6,000隻可重用杯供應飲用水。另外現場亦設置了由本地環保社企V cycle設計、以再生物料製造的「Recycle Me」回收站，當天回收的物料將會轉化成各類環保產品。

香港準食品級塑膠回收設施塑新生也設立了攤位，向公眾展示各類升級再造產品及100% rPET再造樽，還有環保園與Y·PARK合作的問答遊戲攤位，邊玩邊學環保知識。同場還舉行了「bonaqua® x Carbon Wallet 跨平台獎賞計劃」啟動禮，預告品牌今年將繼續在社區推動循環經濟，促進飲品包裝回收工作。

「動力跑」提供可重用杯供應飲用水，使用後全部回收清洗。

「Recycle Me」回收站收集的垃圾將會重新為環保產品。

（資料及相片由客戶提供）