澳職方程式｜常規賽煞科　墨爾本城誓贏FC悉尼保二哥位

今季澳職常規賽將於周日煞科，新軍奧克蘭FC以53分提早封王，而次席位置卻「爭崩頭」，現時排第2的墨爾本城主場迎擊FC悉尼，誓要贏波，取得直入季後賽4強的資格。

（球賽編號：FB1198，5月3日15:00開賽，無綫myTV Super直播）



澳職常規賽前6名晉身季後賽，首兩名則更可直入4強，榜首的奧克蘭FC鎖定了其中一席，現時排第2至5位的墨爾本城、西部聯、西悉尼流浪者及墨爾本勝利積分相差在3分內，最後一仗的勝負將影響最終排名。

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墨爾本城的華裔17歲中場黃振文（Lawrence Wong）今季獲得不少上陣機會。（Getty Images）

墨爾本城現時以45分排第2，領先第3位的西部聯1分，今仗只要取勝，便不用理會其他對手的勝負；FC悉尼現時以37分排第7，但因為第6位的阿德萊德聯已完成聯賽，悉尼今仗只需取得1分，便可藉較佳得失球差進佔第6，並趕上季後賽尾班車。

FC悉尼現時以37分排第7，今仗只要獲得1分，便可趕上季後賽尾班車。（Getty Images）

⁠不過，墨爾本城今季在主場表現不俗，近9場取得7勝1和1負；FC悉尼作客表現則頗飄忽，近5仗取得2勝1和2負，墨城應該可主場之利報捷。對賽往績上，墨城近4次聯賽交手亦取得3勝1和，因此今仗「主勝」非常穩陣。

墨爾本城女足荷莉麥娜瑪拉以15球，榮膺常規賽神射手。（Getty Images）

同日墨爾本城於女子澳職季後賽4強首回合作客中岸水手（球賽編號：FB1279，5月3日12:15開賽，HOY TV 76台直播），雖然水手首圈力挫坎培拉聯，士氣正盛，但墨城女足今季所向披靡，常規賽以16勝7和不敗封后；年輕荷莉麥娜瑪拉（Holly McNamara）17場入15球榮膺神射手，今仗將可帶領墨城先拔頭籌。

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