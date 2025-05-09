澳職方程式｜男女澳職季後賽　勝利女足主勝串西悉入球大

澳職踏入季後賽，墨爾本勝利男女足分途出擊，但可能出現不同命運；勝利女足於4強次回合主場迎戰阿德萊德聯有望再下一城，勝利男足作客西悉尼流浪者卻未許樂觀。

（球賽編號：FB1603，5月10日12:15開賽，HOY TV 76台直播）



澳職季後賽賽制是首圈一場過，4強採主客制，到決賽又變為一場過。女足方面已踢到4強次回合，上線常規賽冠軍墨爾本城作客中岸水手踢成2：2，墨爾本勝利則作客以3：1力挫阿德萊德聯，晉級在望。

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墨爾本勝利女足死球戰術犀利，中堅歌迪雅賓姬上仗對阿德萊德聯時便藉角球入了兩球。（Getty Images）

勝利女足近況非常好，已連贏9場，主場威力同樣強勁，取得七連勝。勝利攻力強勁，連死球都十分有威脅，上仗對阿聯時，中堅歌迪雅賓姬（Claudia Bunge）便兩度藉角球梅開二度。

阿德萊德聯女足首圈淘汰西部聯晉級，但4強首回合主場卻以1：3不敵勝利。（Getty Images）

阿聯女足在首圈藉主場之利淘汰了西部聯，但她們作客戰績卻麻麻，近3場輸了2次。對賽方面，勝利女足近5次面對阿聯悉數取勝，因此今仗「主勝」穩開。

墨爾本勝利近兩場作客都取勝，力爭今仗也可以作客擊敗西悉尼。（Getty Images）

至於男足方面（球賽編號：FB1602，5月10日17:35開賽，無綫myTV Super直播），墨爾本勝利在季後賽首圈則作客已連續12場不敗的西悉尼流浪者，勢陷入苦戰，值得留意是，兩軍近年交手例演入球騷，對上4次對賽總入球皆超過3球；而且西悉尼風格大開大合，近4場主場有3仗總入球超過3球，今場一於捧3.5球「入球大」。

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西悉尼流浪者近態勇銳，已連續12場不敗。（Getty Images）

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