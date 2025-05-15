澳職方程式｜季後賽4強　墨爾本城速破西部聯

澳職季後賽來到4強階段，西部聯首回合主場迎擊墨爾本城，但由於西部聯都位處墨爾本，而其本身的主場館不夠大，所以兩回合都會在墨城主場AAMI公園球場舉行；另一場4強賽事，墨爾本勝利先於主場面對奧克蘭FC，因此同樣於AAMI公園球場作賽。

（球賽編號：FB1853，5月16日17:35開賽，無綫82台直播）



西部聯季後賽首圈主場以3：2淘汰阿德萊德聯，已連勝3場，士氣正盛，而且單論主場出擊的話，更已造出六連勝，甚至常規賽冠軍奧克蘭FC也是他們的手下敗將。

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墨爾本城季尾錄得4勝2和，狀態不俗。（Getty Images）

墨城是常規賽次席，首圈輪空，他們在季尾錄得4勝2和，未嘗敗績，單論作客的話，近4仗亦取得2勝2和，何況他們今仗其實等同於主場出戰。

西部聯今仗雖說是主場出戰，但其實會在墨城的主場館AAMI公園球場作賽。（Getty Images）

往績方面，也是墨城佔上風，近8次交手取得7勝1負，而且這8次對碰中，有6次都是墨城先開紀錄，因此今仗除了可捧墨城「客勝」外，也可博他們先拔頭籌。

墨爾本勝利在季後賽首圈淘汰了西悉尼流浪者晉級。（Getty Images）

至於4強另一仗墨爾本勝利主場挑戰奧克蘭FC，後者雖是新軍，但今季竟一舉奪得常規賽冠軍，而兩軍今季兩次交鋒，奧克蘭FC亦未嘗敗績，取得1勝1和，加上他們今季13次作客僅輸過2次，其餘11場取得7勝4和，今仗[+1]客勝值博。

奧克蘭FC今季首戰澳職，卻一舉奪得常規賽冠軍。（Getty Images）

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