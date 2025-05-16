女足最前線｜女子澳職季後賽決賽　捧墨爾本勝利女足強勢封后

女子澳職季後賽決賽將於周日（18日）上演，中岸水手在4強意外淘汰以不敗姿態贏得常規賽冠軍的墨爾本城，決賽再挑戰同城勁旅墨爾本勝利，能否再爆大冷？

（球賽編號：FB1937，5月18日13:15開賽，HOY TV 76台直播）



中岸水手在常規賽僅排第4，戰績是9勝7和7負，只屬中規中矩；相反，墨城女足今季以16勝7和的不敗佳績勇奪常規賽冠軍，兼4強首回合作客以2：2賽和，滿以為回到主場可以一舉制敵，豈料水手在加時補時階段由高美絲取得絕殺一球，兩回合贏3：2，歷來首次躋身決賽。

更多賠率，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50048241

中岸水手女足在4強淘汰今季不敗贏得常規賽冠軍的墨爾本城，爆出大冷。（Getty Images）

不過，水手要再過一關並不容易，她們的決賽對手墨爾本勝利，在常規賽排第2，而且近況奇佳，對上10場悉數取勝，包括4強面對阿德萊德聯兩回合均以3：1取勝、並以總比數6：2躋身決賽。

墨爾本勝利的另一優勢是她們的種子排名較高，因此在決賽可以在主場墨爾本AAMI公園球場出戰；勝利今季聯賽主場僅負一場，正是以2：3不敵墨城，其餘取得8勝2和。

墨爾本勝利近10場全勝，加上今仗有主場之利，可謂不勝無歸。（Getty Images）

對賽往績上，勝利亦稍佔上風，近6次交手取得3勝2和1負，加上她們過去4次打入決賽，3度封后，今場有望贏波捧盃。另外值得留意是，兩軍⁠近9次交手8次總入球少過3球，而且⁠近5屆決賽亦有3次總入球少於3球，今仗「入球細」亦可考慮。

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。