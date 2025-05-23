澳職方程式｜季後賽4強次回合　奧克蘭強「細」入決賽

澳職季後賽來到4強次回合，常規賽冠軍奧克蘭FC在首回合作客以1：0小勝墨爾本勝利，今場回到主場，有望再次贏波，晉身總決賽。同日另一場4強賽事，則是墨爾本城主場迎擊西部聯。

（球賽編號：FB2146，5月24日14:00開賽，無綫myTV Super App直播）



今屆才參戰澳職的奧克蘭FC，於常規賽早早便領放，最後獲26戰53分的戰績，以5分之差壓過墨爾本城。奧克蘭FC攻力不算出眾，但防守穩健，常規賽只失27球，是澳職之冠，而且26場聯賽有13場保持不失。

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洛根羅查臣在4強首回合一箭定江山，助奧克蘭FC以1：0小勝墨爾本勝利。（Getty Images）

奧克蘭FC在常規賽後段表現回落，幸而到季後賽回復水準，並憑新西蘭國腳洛根羅查臣一箭定江山，作客以1：0力挫墨爾本勝利，於4強首回合先拔頭籌。

老將科拿路利過去幾季都是墨爾本勝利的進攻核心，今季已退居後備，卻令球隊的攻力削弱不少。（Getty Images）

墨爾本勝利今季作客戰績尚可，14戰取得6勝3和5負，但他們過去與奧克蘭FC交手3次卻未贏過，只獲1和2負；相反，奧克蘭今季主場僅嘗一敗，其餘取得8勝4和佳績，預料以防守力見稱的他們，今仗將小勝過關。

墨爾本城（右）在4強首回合作客以3：0大破西部聯，晉身決賽機會高唱入雲。（Getty Images）

至於墨爾本城在首回合，憑謝明費利拉、約拿坦高漢及馬菲歷基各建一功，作客以3：0大破西部聯，近9次交手8勝1負佔壓倒性優勢，今周次回合再於主場AAMI公園球場出擊，可謂不勝無歸。（球賽編號：FB2147，5月24日17:35開賽，無綫myTV Super App直播）

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