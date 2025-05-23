女足最前線｜女子歐聯決賽　巴塞拆廠三連霸

今屆女子歐聯決賽於葡萄牙里斯本上演，巴塞隆拿將力爭三連霸，擋着她們的，則是英超勁旅阿仙奴，只是以今屆巴塞女足的勇勢，要阻止她們封后卻是談何容易。

（球賽編號：FB2125，5月25日 00:00開賽）



巴塞女足近年在歐洲球壇可謂所向披靡，過去4屆都打入歐聯決賽，取得3冠1亞，今屆她們同樣表現出色，10戰取得9勝1負，包括4強對今屆英超冠軍車路士時，兩回合都贏4：1，以8：2大炒對手晉身決賽。

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巴塞女足粒粒皆星，今屆則由歌迪亞賓娜跑出，她暫以10球高踞今屆歐聯射手榜首。（Getty Images）

巴塞女足跟男足一樣，重視控球，攻擊力超強，於今屆歐聯多項數據都冠絕群雌，例如攻入44球、控球率達64.7%、傳球成功率90.2%等；其中前鋒歌迪亞賓娜（Clàudia Pina）取得10入球，亦暫列賽事神射手。

曾於2007年封后的阿仙奴女足，晉級之路驚險得多，8強對皇家馬德里與4強對里昂都是先輸波，靠次回合收復失地。「兵工廠」攻力也不俗，一對前鋒組合蘿素（Alessia Russo）及卡丹蒂（Mariona Caldentey）各有7球進帳，於射手榜僅次賓娜。

蘿素（右）及卡丹蒂一對阿仙奴鋒線組合非常合拍，今季歐聯各有7球進帳。（Getty Images）

對賽往績上，巴塞贏3次輸2次，但所負兩仗，已是2012年的事，近年交手卻是連勝3場，加上實力佔優，經驗亦較豐富，今仗可捧巴塞女足贏波達成三連霸。

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