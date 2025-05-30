澳職方程式｜季後賽決賽　墨爾本打吡　墨城搶先入波

澳職來到終極一戰，墨爾本勝利4強爆冷淘汰常規賽一哥奧克蘭FC，於季後賽決賽將面對同城老對手墨爾本城；賽事在雙方的主場墨爾本AAMI公園球場上演，兩軍都沒絕對優勢，激戰難免。

（球賽編號：FB2314，5月31日17:40開賽，無綫myTV Super App直播）



墨爾本勝利於4強首回合主場以0：1不敵奧克蘭FC，豈料次回合作客卻贏2：0，將第8次躋身總決賽，此前他們曾4次捧盃，3次摘亞，包括上季加時以1：3不敵中岸水手飲恨。

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佐迪華拿當在4強次回合貢獻兩次助攻，是墨爾本勝利躋身決賽的最大功臣。（Getty Images）

今屆勝利捲土重來，士氣正盛，特別要留意中場佐迪華拿當（Jordi Valadon），這名22歲澳洲U23國腳上仗貢獻兩個助攻，是球隊的晉級的功臣；而且，他本身是墨爾本城青年軍出身，今仗面對舊主，相信格外有爭勝動力。

墨爾本城4強兩回合以4：1輕取西部聯，近6年第5次躋身決賽。（Getty Images）

墨爾本城於4強以總比數4：1輕鬆淘汰西部聯，第5次躋身決賽，但之前4次的表現略為失色，只有於2021年一屆奪冠。不過，他們今季於季尾發力，近8場取得5勝3和，狀態勇銳，有助爭勝。

墨爾本城（左）及墨爾本勝利賽前先禮後兵，與獎盃合照留念。（Getty Images）

雙方近7次對壘，墨爾本勝利稍佔上風，取得2勝5和，但其實是平手居多；值得留意的是，兩軍近5次交手，有4次是墨爾本城先開紀錄，因此在今仗勝負難料下，博墨城先入波更有勝算。

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