極具爭議Enhanced Games明年上演　世界泳聯率先頒布全方位禁令

世界泳聯（World Aquatics）近日頒布新例，禁止任何支持或參與禁藥運動人士，出戰世界泳聯旗下所有賽事，或在世界泳聯組織出任何位置。

全方位禁令明顯是針對計劃明年舉行的「禁藥運動會」（Enhanced Games）而來，世界泳聯曾批評該組織是個「建基於走捷徑的馬戲團」，有泳手在Enhanced Games私人舉辦賽事游出較世界紀錄更快的成績，巴黎奧運金牌泳將卻不認為會對游泳運動本身帶來任何威脅。



希臘泳將高洛美夫（Kristian Gkolomeev）早前在禁藥及科技幫助下，50米自由泳項目游出較世界紀錄更快的時間。（路透社）

希臘泳將服禁藥後游出超越世界紀錄成績

澳洲商人Aron D'Souza創辦「禁藥運動會」（Enhanced Games），運動員可服用提升運動表現的禁藥參賽，計劃2026年5月在美國拉斯維加斯舉行首屆賽事。Enhanced Games今年5月宣布，希臘泳將高洛美夫（Kristian Gkolomeev）在4月一項私人賽事男子50米自由泳項目游出20.89秒，較巴西名將施路（Cesar Cielo）2009年寫下的20.91秒世界紀錄快0.02秒，紀錄當然不會獲得世界泳聯承認。

31歲的高洛美夫昔日在美國讀大學，代表母校阿拉巴馬大學出戰NCAA賽事，他是個自由泳和蝶泳短途泳手，曾代表希臘參加2012、2016、2020及2024奧運會，惟未能踏上頒獎台，去年巴黎奧運他在50米自由泳以21.59秒得第5名。今年5月他宣布退役，並隨即投入Enhanced Games懷抱，挑戰極限，「我知道這條不尋常的路備受爭議，我相信進化和選擇，在負責任和具透明度下推動極限。我相信未來很多人會明白和支持這個願景。」

希臘泳將高洛美夫（Kristian Gkolomeev）5月宣布退役，隨即投入禁藥運動會懷抱。（IG）

世界泳聯頒下全方位禁令

今年4月出戰Enhanced Games賽事，高洛美夫說他在賽前「額外增加10磅肌肉」，服用禁藥後，他的成績一年內由21.59秒，提升至20.89秒，Enhanced Games大會拒絕公開高洛美夫服用哪種禁藥。

世界泳聯近日宣布，「任何支持、授權或參與擁抱使用科學強化或其他方式運動賽事的人士，將不能在世界泳聯擔任職位，或參與世界泳聯轄下任何賽事、項目或其他活動」，成為全球首個向Enhanced Games頒下禁令的組織。當中可包括禁藥或不獲允許的訓練方法，世界泳聯表明：「禁令可包括作為運動員，教練，團隊職員，行政人員，醫護支援人員或政府官員等不同角色。」

世界泳聯主席艾穆沙林（Husain Al Musallam）聲言，「我們不歡迎那些促成禁藥運動的人」。（Getty Images）

世界反禁藥組織：「危險和不負責任」

來自科威特的世界泳聯主席艾穆沙林（Husain Al Musallam）聲言，「世界泳聯不歡迎那些促成禁藥運動的人，新增條例確保我們繼續保護比賽誠信，運動員的健康與安全，以及全球游泳社群的信譽。」

世界反禁藥組織（WADA）譴責Enhanced Games「危險和不負責任」，世界泳聯形容Enhanced Games是個「建基於走捷徑的馬戲團」。

巴黎奧運男子50米自由泳金牌得主、澳洲泳將麥伊禾（Cameron McEvoy）認為禁藥運動會對游泳運動毫無威脅。（Getty Images）

奧運冠軍擔心泳手長遠健康

不過巴黎奧運男子50米自由泳金牌得主、澳洲泳將麥伊禾（Cameron McEvoy）認為，高洛美夫游出超越世界紀錄的成績，對游泳運動根本無關重要，因為高洛美夫不止服用禁藥，還穿上2010年已被世界泳聯禁止的「鯊魚泳衣」，「當你服禁藥或穿上被禁泳衣，甚至兩者做齊，反正成績不會獲得承認。它對奧運或世錦賽50米賽事，是相關的世界排名毫無關連。」

麥伊禾最關心的是對泳手的長遠健康影響，「我絕對不是專家，但在這議題上以表現行先而忽視安全，看來並不明智」。

禁藥運動會主力推手麥奴臣在社交媒體寸爆世界泳聯。（IG）

重賞尋勇夫游泳界反應冷淡

Enhanced Games計劃2026年5月21至24日在美國拉斯維加斯舉行首屆賽事，項目包括游泳，舉重及田徑。Enhanced Games從一開始已備受爭議，出動重賞找尋勇夫，大會承諾每個項目獎金高達50萬美元，打破100米短跑或50米自由泳世界紀錄更可獲得100萬美元。

Enhanced Games計劃2026年舉行首屆賽事。

可是支持的著名泳手寥寥可數，名氣最大的一位經已是澳洲的麥奴臣（James Magnussen）。麥奴臣曾代表澳洲出戰2012及2026兩屆奧運，共獲1銀2銅，長池世錦賽贏過3金2銀。

麥奴臣已退役多年，世界泳聯禁令對他毫無影響。（Getty Images）

參賽泳手發文揶揄禁令：「我已退役7年」

他在2018年經已退役，去年2月宣布復出參加Enhanced Games，因此世界泳聯頒布的全方位禁令對他說得上是毫無影響，他在社交媒體發帖文揶揄，「我已退役7年」，獲網民搞笑回應：「有沒有可能跟一個已經分手的人再次分手？」

另一位較具名氣已是上文提及的高洛美夫，還有同樣已退役的烏克蘭33歲泳手高禾路夫（Andriy Govorov）曾兩奪歐錦賽金牌，唯一年輕泳將為曾出戰東京奧運的保加利亞21歲選手米拿甸諾夫（Josif Miladinov）。