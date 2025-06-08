跑步熱話︱夏天應苦練烈陽神功還是先避其鋒？6大好處須注意安全

撰文：吳慕兒
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夏天一到，跑步群組再次出現一年一度的「年經」熱話——Facebook群組「香港跑步關注組」早前有跑友問道：「其實咁熱使唔使停跑？」其他跑步群組亦有自稱為新手的組員，問及同一話題。
根據香港天文台資料，香港每年6月至9月最高氣溫均超過攝氏30度，而且夏日天氣炎熱潮濕。夏日炎炎跑友到底應該如常跑步，練成一身烈陽神功，還是倒不如休息一下或改去做其他室內運動先避其鋒？

夏日炎炎跑友到底應該如常跑步，練成一身烈陽神功，還是休息幾個月先避其鋒？（資料圖片）

「夏天應否停止練習」的話題一出，隨即引來大量跑友熱烈討論，以下先看看正、反雙方各自的理據。

部分跑友認為應該擁抱陽光，照常練習。（資料圖片）

夏天應否如常練跑︱正方意見1：擁抱陽光，應該照練

在30度以上的炎夏「同陽光玩遊戲」，看來是玩命多一點，部分跑友卻認為應該照常練習，有跑友回覆：「烈陽神功由今日開始」，另有人說：「熱跑爆汗先至排清毒素身體好。」

也有勇敢跑者聲稱：「我每年都練烈陽神功，都試過無數次夏天正午先去跑，當你有經驗就知點跑又唔會中暑架喇」，他還分享：「重點係搽防曬，護眼睛，保水保能量。」

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多數跑友支持夏天改在清晨或晚上練習。（資料圖片）

夏天應否如常練跑︱正方意見2：要練習，但需調節課表

不過建議苦練「烈陽神功」的跑友只屬少數，大部分跑友建議雖然應該在夏天繼續練習，但要因應天氣作出適當調節，例如：「跑慢啲，跑短啲，晨早跑，夜晚跑」，「我呢個月開始都跑短左，平時每次跑10k，而家跑7k keep住fun run算，太辛苦會唔願跑」，「跑7k心率就開始落唔返，keep住150-155! 跑短D」，「梗係唔停，可以跑短啲」。

綜合而言，絕大部分跑友支持夏天要保持練習，同時要調節課表，一方面縮短訓練距離，同時減低速度，並且選擇在晨早及晚上氣溫相對較低的時間練習，避過氣溫最炎熱的鐘數。

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少數跑友反對夏日練跑，建議大家量力而為。（資料圖片／梁鵬威攝）

夏天應否如常練跑︱反方意見1：不應跟天氣對抗，量力而為

另有少數跑友認為不應勉強在夏天跑步，建議「量力而為」、「長跑長有，健康緊要」，亦有人詳細列出炎夏跑步的不良後果，包括脫水、熱衰竭、中暑、心血管壓力、心理影響和動力下降，以種種健康風險表達反對夏日練跑的立場。

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夏天暫停練跑，可以游泳等其他運動代替。（資料圖片）

夏天應否如常練跑︱反方意見2：不跑步，同時做交叉練習代替

另有不少聲音建議，可以做其他運動作交叉練習（cross training），例如游泳或健身，亦可到健身室跑跑步機，有跑友分享：「死跑無用，我已經選用其他室內有氧運動同重量訓練用來代替跑步及減脂。」

74歲的長者跑手袁志林認為，香港夏日天氣炎熱，因此每年只會跑7個月，每到5至9月他不會跑步，只會游泳。

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資深跑手譚嘉敏認為，夏天是否練習須視乎個人需要。（資料圖片）

夏天應否如常練跑︱資深跑手意見：視乎個人需要

對於夏日應否繼續練跑，以及應如何訓練，正、反雙方跑友意見各有道理，到底應如何取捨？資深跑手譚嘉敏（Carman）認為，其實一切須視乎跑手的個人需要，「如果在第三、四季有海外比賽，夏天根本無可能停止練習。例如我已報名參加10月的芝加哥馬拉松，怎能停下來？」

她說跑手須因應自己的比賽日程，而定下練習課表，如大賽當前，無論什麼天氣亦只好照練，當然如上述跑友分享，唯有選擇晨早上班前或晚上收工後氣溫沒那麼高的時間練習，以及在練習後補充足夠水份及電解質。

夏日練跑有不少好處，但須注意身體狀況，量力而為。（資料圖片）

夏日練跑的6大好處：

1. 加強心血管耐力

在較高氣溫下跑步，身體需要作出適應和調節，從而增加血漿容量，提升心血管耐力和心臟效能，血液循環得以改善，有更多血液把氧氣帶到肌肉

2. 燃燒更多卡路里

高溫下跑步身體溫度提升，需要通過排汗散熱，從而燃燒更多卡路里

3. 讓身體適應高溫

較炎熱氣溫下運動，迫使身體自行調節，適應溫度轉變帶來的壓力，有助減低因炎熱氣溫引致各種問題的機率

4. 改善排汗效能

身體是需要適度訓練的，在相對較高溫度下練跑，身體能通過學習調節體溫，改善排汗效能

5. 天然排毒

夏天跑步排出更多汗水，彷彿是個天然排毒過程，但須注意補給水份、電解質和礦物質

6. 提高比賽時心理韌性

夏天練跑一定較其他季節困難，捱得過高溫下訓練，心理韌性亦能增強。心理韌性對長距離跑步非常重要，而且比賽時也可能遇上烈日環境，可當日預習累積經驗

怕天氣熱，可改到有冷氣的室內跑道練習。（資料圖片）

夏日練跑的風險

缺水、中暑、熱衰竭、抽筋、頭暈、頭痛、作嘔

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夏日練跑要注意以下細節。（資料圖片）

夏日練跑7大注意事項：

1. 避免在中午天氣最炎熱、陽光最猛烈的時間練習。可選擇清晨或晚上溫度相對較低的時間跑

2. 如果在天氣炎熱時（如攝氏30度以上）練習，宜減低練習強度和長度

3. 給予身體時間適應，先進行輕量慢跑，待身體開始習慣後才循序漸進提升強度和練習量

4. 練習期間注意適當補充水份，跑步前、期間和之後都要飲水

5. 過度排汗會導致電解質大量流失，有機會出現抽筋、肌肉乏力、心律不整、神智不清等狀況。可通過運動飲料、鹽丸、鹽糖、電解質丸等補充

6. 穿著涼快輕便衣物，幫助身體散熱

7. 注意聆聽身體發出的訊號，感到任何不適立即停下來

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怕熱的朋友，夏天可改到室內跑跑步機或做其他運動代替。（資料圖片）

真的很怕熱點算好？

1. 到健身室以跑步機訓練，代替到室外跑步；也可到康文署的室內緩跑徑慢跑

2. 以同為帶氧運動的游泳作交叉訓練

3. 想達到運動效果但又唔想同陽光玩遊戲，其實可在家中開大冷機做HIIT（高強度間歇訓練）

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