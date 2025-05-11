跑步人誌．屈旨盈2︱重傷過後的頓悟　「跑到每一步已經很幸運」

屈旨盈（Crystal）花上6年時間，終於在今年名古屋女子馬拉松達成在當全職運動員時的目標，這趟2小時43分的歷程，對她而言是意外之喜，去年10月足踝受傷，令她改變對跑步的心態——放下對成績的執着，學習更欣賞自己，或許亦是今次突破背後一股無形動力。



（跑步人誌．屈旨盈︱系列之二）

攝影：陳葦慈



屈旨盈去年10月受傷超過2個月，令她改變跑步的心態。（陳葦慈攝）

訓練重質不重量

「愈想得到的東西，便愈不會得到」，回想起6年前那段全職之旅，Crystal形容：「以前一味練，好多量」，其實有時根本不知道在練什麼，很想要的個人最佳時間（PB），始終等待不到。

她說，「做老師後發現，休息真係好重要」，如今每周訓練里數回落至80公里左右，重質不重量，強度訓練增加了，「練2日Programme，1日長課，其餘慢跑為主」，同時會安排1至2日休息。

屈旨盈學懂更欣賞自己，珍惜今次比賽。（陳葦慈攝）

重傷過後的頓悟

Crystal兩次較嚴重受傷都是同一情況下發生——「都係自己唔小心，日常訓練跑街期間無留意路況，無望地下，結果嚴重拗柴」。上一次在疫情期間發生，沒有比賽下無甚影響，去年10月的一次正值賽季剛剛好始，當時她最初「行都行唔到」，一度擔心影響賽季。

受傷足足71日，12月15日的臺北馬拉松半馬賽事是她傷癒復出第一場比賽，她連能跑多少心裏也無底，「以前無受傷不懂珍惜，其實跑到每一步已經很幸運」，一路上夥拍台灣「長跑甜心」張芷瑄，就算 12公里後跟不上仍盡量保持節奏，張芷瑄以1小時18分02秒奪冠，屈旨盈以1小時18分44秒獲亞軍兼刷新PB，她完全意想不到。

重傷過後她改變對跑步的看法，「能夠站在起跑線已經是贏，學識更加欣賞自己，享受在場上每一刻。」

出戰名古屋馬拉松前屈旨盈受傷的那隻腳另一邊足踝痛起來。（陳葦慈攝）

名古屋馬拉松前的轉折

半馬忽然PB為Crystal注入強心針，想再次突破自己，不料跑畢渣馬半馬後，拗柴受傷那隻腳又在痛，「同一足踝的內側奇怪地痛，物理治療師也找不出原因」，今年她一改習慣不報東京馬，改報名古屋馬，首度出戰女子馬拉松，曾經非常期待，訓練情況卻不太理想，「interval（間歇跑）、tempo（節奏跑）有時做唔晒，要中止訓練」，唯有「痛就唔跑，無痛就跑，幸好長跑時無痛，有兩次高質長課」。

到達名古屋後受傷位置並無痛楚，她仍一路數算：「我那個時間沒什麼人可以跟，要自己跑，靠自己；條路本身不算好跑，有暗斜；比賽當日突然好大風……」因此賽前她不是太有信心PB，「當時一路跑，一路希望隻腳唔好痛」。

屈旨盈對成績不再強求，好好享受跑步比賽。（陳葦慈攝）

放開懷抱後連環突破

即使如此，她本身對名古屋馬期待已久，「之前的比賽當練習，名古屋才是終極目標」，她的心態亦跟以往不同，昔日多次出戰東京馬目標明確，就是「要PB、要跑得好 」，今年到名古屋沒有這種緊繃狀態，而是一落機已經很興奮、很期待，「天氣好好有太陽，只想好好享受和發揮，唔知點解這種心情已經無咗好耐。」

跟在台北一仗如出一轍，放開懷抱放鬆心情下再創佳績，名古屋馬2小時43分46秒 ，「PB突如其來，真係無諗過」。達到一個長年很想而又已經不敢再想的目標，她再次說是「不知道自己如何做到」。她堅稱，「全職的時候做不到，現在更加無可能做到」，不過Crystal已用表現一再證明，35歲的她減少跑量下一樣可以持續進步。

屈旨盈名古屋26小時瘋狂之旅由賽場跑到機場。（IG@crystalvut）

名古屋26小時瘋狂之旅

關於這次名古屋PB之旅，她還分享了一宗趣事。Crystal幾乎每次外出比賽都行色匆匆，原因是學校老師並無年假，每次外出比賽都要跟學校申請，「我通常星期六出發，星期日會找一班晚一點的飛機回港」，但她今次選擇的航空公司，只有下午3時20分回港一班機可選，她開玩笑說：「跑得慢就返唔到香港，勁驚」。

結果她跑出個人最佳成績之後，還是要繼續跑，「跑完馬拉松，去到機場又要再跑」，使她累上加累。比賽後未有胃口，先到便利店買個飯團充飢，趕入機場跑上機，「飛機上無嘢食，一落機好肚餓又口喝」。

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全年都跑會爆偈 個心都要叉電

這趟26小時的名古屋之旅，跟她之後趁復活節的學校假期到波士頓比賽兼旅行成反比，她帶着媽媽到美國，輕鬆完成比賽再到紐約旅行，「完全休息，成個星期無跑，好享受」，她分享，「全年都跑會爆偈，不止是身體，個心都要叉電，比賽的癮是要儲起來的。」

（跑步人誌．屈旨盈︱系列之二）