跑步人誌．司徒兆殷1︱從三鐵到馬拉松　粉紅大佬愈戰愈強六堂課

獲封「粉紅大佬」的司徒兆殷（Leanne），隨年齡漸長跑步和長三鐵（Full Ironman，即全程三項鐵人賽）成績竟能愈練愈強，而且正職是工作量和壓力俱大的飛機工程師，不禁令人感到神奇，也成為不少業餘跑者的偶像。

到底Leanne有什麼持續進步的秘訣？看得見的是她極其細緻的時間管理，更重要的或許是揮灑汗水背後她每天都在享受這一切，以下為大家送上「粉紅大佬」身體力行愈戰愈強的六堂課。

（跑步人誌．司徒兆殷系列之一）

攝影：廖雁雄



司徒兆殷（Leanne）人稱「粉紅大佬」，在繁重工作中仍能在三項鐵人和跑步成績持續進步。（廖雁雄攝）

粉紅大佬變強第一課：目標推動前行 享受辛苦過後進步過程

司徒兆殷不止擁有強大運動履歷，她從小無論做什麼都要去到極致，提起她芭蕾舞八級、鋼琴演奏級，也擅長畫畫的「輝煌往績」，Leanne卻揚揚手：「這些早已沒有繼續下去喇」，偏偏三項鐵人從14歲開始一玩便20年。

為何只對三鐵和運動情有獨鍾？「跳舞再練最多好睇啲、彈琴再練最多好聽啲，都是無形的，跑步卻可以用時間證明到出來。」她喜歡看得見的目標，同時享受辛苦完之後的進步過程，「每日的汗水是自己賺返來，感覺最享受，每日達到小目標，無數的目標累積而成為大目標。」

成績目標推動她一路前行，「從14歲第一場10公里比賽跑45分鐘，到現在跑35分鐘，我用上20年時間跑快10分鐘，可能有好多人覺得好傻，但我認為值得。」

訪問當日司徒兆殷（Leanne）穿上一身最愛的粉紅色。（廖雁雄攝）

粉紅大佬變強第二課：無搵食壓力一身輕 享受每場比賽

Leanne早在14歲展開運動員生涯，23歲那年參加2014韓國仁川亞運會獲得第八名，不久後大學畢業踏進職場，不再做全職運動員，「現在回想起來有點後悔當年無用多4至6年時間搏入奧運，細個無諗咁長遠」。

有失必有得，為事業奮鬥讓她生活無憂，無論在澳洲或是香港都能以放鬆心態繼續玩三鐵和跑步。今年她在10公里、半馬和馬拉松三項距離全數刷新個人最佳成績（PB）——1月初港珠澳半馬1小時20分，2月渣打馬拉松更一下子由去年首度突破2小時50分，PB一劈5分半鐘跑出2小時43分59秒，5月初在連賽下仍能在10公里賽寫下35分57秒成績。

忙碌工作中依然能在賽場屢創佳績，一眾「打工仔」跑手個個艷羨不已，於是厚着面皮問她一個大家可能都很想問，又顯得傻氣的問題：「其實點解你咁勁？」

她的答案正是上文提到的沒有生計壓力下輕鬆心態，「每次比賽我都無壓力，好享受，我每件事都要好享受先可以繼續，工作我同樣很享受」，她將每次比賽當成表演舞台，「所以你見我每次比賽都笑得好開心」，Leanne說她當然亦會有煩惱的時候，一來性格本身就是很chill、很relax，凡事從容以對見招拆招，而且「有咩煩惱一做運動就唔記得晒。」

她回想當全職運動員的日子，出場比賽不時感到成績壓力，她舉例：「為增加收入，某場比賽一定要達到某個名次」，承認當時不太享受，也是她比較年輕已退出三鐵港隊的其中一個因素。

給大家看看Leanne上班的斯文造型。（廖雁雄攝）

粉紅大佬變強第三課：多年積累奠基礎 弱項跑步愈戰愈強

世人大多只認識奧運、亞運等大賽層面的三項鐵人（Triathlon），比賽游泳1.5公里、單車40公里、跑步10公里，在三鐵世界其實只屬短途賽，另有中距離的Ironman 70.3（游泳1.9公里、單車90公里、跑步21.1公里），Leanne目前轉攻「長三鐵」，即是游泳3.9公里、單車180.2公里、跑步42.2公里，由於途程遠較奧運距離長，長三鐵運動員的巔峰期來得跟大部分運動遲。

Leanne深明隨年紀漸長，速度不如年輕選手，不過多年積累下來的厚厚底子，正好為她打下長三鐵良好基礎，「Full Ironman運動員去到39、40歲依然可以打入世界前三名」，看着自己過去一年進步不少，她以入圍世錦賽為目標，要做到絕非易事，「至少要在幾個職業系列賽（Pro Series）分站打入頭三名」。

三鐵之中她最擅長單車，游泳次之，「跑步是最弱一項，以前試過一轉跑步便不斷被人過，由領先變包尾。」「清楚自己不是跑手，以前對跑步不認真」，然而轉攻長三鐵，跑步項目距離剛好是一隻馬拉松，過去一年的好成績既是驚喜，亦為她注入強心針，想用未來數年時間，為跑步認真一次，專攻馬拉松距離，「希望全馬跑到240（2小時40分），未諗到用什麼方法賺呢3分鐘返嚟」，與此同時態度從容依舊，「不會畀自己太大壓力……如果到40歲都未跑到sub-240，咁就算啦，認命」。

Leanne一大成功要訣就是凡事不要把自己迫得太緊，按照她的說法是「永遠有Plan B」，既在追逐目標，亦不會盲目死追目標，想深一層實在不易拿捏，掌握得到絕對是心態強人。

司徒兆殷（Leanne）每天中午都會把握午飯時間練習，在機場古物公園留下不少汗水。（廖雁雄攝）

粉紅大佬變強第四課：被三鐵耽誤的跑手？ 長年Cross Training減少傷患

Leanne近年跑步表現進步神速，有人戲稱她是「被三鐵耽誤的跑手」，她不太同意這說法，笑說「42公里跑步，好悶」，而且對「不停向前用同一組肌肉沒有信心」，並分析道：「三鐵的獨特之處是肌肉轉換，單車跟跑步用不同肌肉，用游水來放鬆返」，認為她的好成績來自三者之間相輔相成。

最佳例子就是跑手為做成績絕大多數傾向選擇賽道平坦的比賽，對玩慣三鐵的Leanne而言，平路反而未必有突破，「渣馬上落斜好享受，跑黃金海岸仲辛苦」，連續兩年在渣馬全馬PB，印證所言非虛。她慶幸一直以來「好少受大傷」，認為「Cross Training（交叉訓練）一定有幫助」。

Leanne每天中午到東涌觀景山練習，上落山來回6轉。（廖雁雄攝）

粉紅大佬變強第五課：超級時間管理大師 把握午飯時間練習推掉無謂應酬

大家最佩服Leanne的地方，是她在運動與工作兩方面同樣出眾，34歲人到中年，她坦言會把重心傾向事業多一點，運動比賽亦以不影響上班和工作表現為大前提。

要做到這點，便需要極其細致的規劃，「每年年頭制定全年計劃，拿工作日程出來，計劃一下參加哪些比賽」，因此她很少到歐洲和美國比賽，以免花時間坐長途機，「經常周五收工出發，周日回港，周一準時返工，唔可以畀人感覺比完賽就請病假。」

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Leanne好好用盡每一天，每天約5時30分起床，6時正開始首課練習，那是全日最重一課。練習後到東涌上班工作，午飯把握時間到東涌觀景山練習，訪問當日Leanne帶我們一探這條練習路線，當時已是下午近5時，走到半路久未運動的筆者已經氣喘吁吁，上到山熱得透不過氣，然後她說每天中午會由小山丘最底開始跑，上山落山來回跑6轉。

練習後繼續工作，下班回家後，晚上再在附近進行較輕鬆一課操練，原因不是為免影響睡眠，而是工作關係，「一個月大約有一至兩個星期需要全日24小時on-call（待命），放工一定要隨身帶電腦，一收到電話便要停下練習開工。」為兼顧運動與工作，便要犧牲平日無謂應酬，留待周末才約朋友。好成績背後，每天當然要付出努力和汗水。

Leanne自言愛吃「垃圾食物」，辛苦練習過後不會戒口。（IG@leanne_szeto）

粉紅大佬變強第六課：開心要緊 飲食不設限公仔麵珍珠奶茶芋圓樣樣齊

每日晨操晚練，辛苦鍛煉兩至三課，加上關乎飛行安全的繁重工作，飲食方面成為Leanne的「唞氣位」，「練習已經咁辛苦，所以我不會限制飲食，喜歡喝珍珠奶茶，更愛吃芋圓」，然而她的最愛是公仔麵，「基本上所有垃圾食物都鍾意」，亦不會因為比賽而戒口。

她希望自己可以繼續比賽多10年，甚至「貪心少少想玩多20年」，忍不住插嘴：「我覺得你就算到老都會一直運動和比賽」，她想一想後笑說：「其實我都覺得係」。

總括而言，想學Leanne那樣事事成功，要訣就是找出令自己享受這一切的動力，比起複製她或任何高手的課表，還是先想清楚你最享受跑步和運動的原因，找出延續下去的動力。

跑步人誌．司徒兆殷系列之一