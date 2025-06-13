足智夏令營｜世冠盃開鑼　國際邁亞密可旗開得勝

各大聯賽都已「收咧」，但球會級賽事還未完結，今年大改革的世界冠軍球會盃將6月15日（周日早上）揭開戰幔，首仗由美斯壓陣的「東道主」國際邁亞密，迎擊埃及的艾阿里。



世冠軍最初只是由六大洲冠軍加上東道主，每年以淘汰形式舉行，但始終歐洲豪門實力拋離其他洲份隊伍，連同上屆曼城奪冠，已連續11屆由歐洲勁旅捧盃。

國際邁亞密有阿根廷球王美斯壓陣，配合蘇亞雷斯及布斯基斯，實力不俗。（Getty Images）

為了加強競爭性及擴大影響力，今屆賽事暴增至32支隊伍角逐，除了有不同洲份的冠軍外，亦根據各隊伍的積分而獲得參賽資格，歐洲依然是大戶，包括今屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門，前3屆歐聯冠軍皇家馬德里、曼城及車路士有12支球隊參賽；而邁亞密則以主辦球隊身份參戰。

32隊分為8組上演分組賽，首兩名躋身16強淘汰賽，由於牽涉球隊眾多，因此世冠盃由每年舉辦，改為4年一度。

埃及的艾阿里是世冠盃常客，今次已是第11次參賽。（Getty Images）

國際邁亞密在今季美職表現不及上季出色，暫時在東岸排第3；他們續由美斯、蘇亞雷斯及布斯基斯等前巴塞隆拿球星擔綱，但早前陷入4場不勝低潮，幸而近兩仗都順利取勝，預料今仗面對埃及的艾阿里，實力佔優下，可望先拔頭籌。

西班牙U21在補時取得絕殺一球，在U21歐國盃揭幕戰以3：2險勝東道主斯洛伐克。（Getty Images）

同日還有U21歐國盃次輪分組賽，頭場屬A組賽事，由實力強勁的西班牙迎戰羅馬尼亞，近3次交手「小鬥牛軍」錄得全勝（分別贏1：0、4：1及3：0），料今仗可輕鬆取勝。尾場則有C組的葡萄牙對波蘭，兩軍近年交手各有勝負，近5次對賽葡萄牙取得2勝2和1負，稍佔上風，但總入球偏少，5仗中3場少於3球，今仗宜取「入球細」。

葡萄牙在C組首仗以0：0賽和勁敵法國，今仗面對實力較次的波蘭，力爭「開齋」。（Getty Images）

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。