足智夏令營｜世冠盃2025　PSG登場　「大」戰馬體會

今年大改革的世界冠軍球會盃剛開始上演，今天輪到位列B組的應屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門（PSG）出場，硬撼西甲雄師馬德里體育會；同組另有巴甲的保地花高面對美職的西雅圖海灣者，激戰連場。



今屆世冠盃改制，由原本7隊角逐，大大擴充到32支來自六大洲隊伍參賽，並由美職的國際邁亞密作為東道主；首階段分8組作賽。B組的PSG首戰即面對同級的馬體會，兩軍均精銳盡出，PSG除了有「鋼門」基安盧基當拿隆馬壓陣外，前線「三叉戟」迪斯亞杜伊、奧士文尼迪比利及基華拉斯基利亞均隨隊出戰。

PSG剛贏得歐聯錦標，士氣正盛。（Getty Images）

馬體會陣容亦不弱，基沙文、祖利亞艾華利斯、阿歷山大索洛夫及迪保羅悉數在列；兩軍實力接近，過去兩次碰頭亦各勝一仗，而這兩仗總入球皆多於兩球，以PSG強橫的攻擊力，相信今仗誰勝誰負也好，都將上演一場入球騷。

同組西雅圖海灣者對保地花高，前者在美職兩連敗，保地花高近3場卻全勝，加上實力較高，料可輕鬆取勝。

馬體會今次強陣出擊，主將基沙文亦在大軍名單中。（Getty Images）

同日還有A組賽事，巴甲的彭美拉斯面對葡萄牙勁旅波圖。波圖自從葡超於上月中煞科後再沒正式比賽，狀態成疑，相反彭美拉斯6月頭還在應付巴甲及南美自由盃賽事，今仗宜捧「主勝」。

英格蘭U21在首仗以3：1輕取捷克，顯示強橫實力。（路透社）

另外，周日還有U21歐國盃。上屆冠軍英格蘭於B組首仗輕取捷克後，次仗將迎擊斯洛文尼亞，「幼獅」實力佔優，但近3次交手2和1負未贏過，頗有格食格的味道，反而可留意這3場兼總入球全開2球或以上，今仗不如吼「入球大」。另一場B組分組賽，由捷克對德國，雙方近5次對賽有4次總入球少過3球，「入球小」穩開。

德國射手禾達美迪首仗對斯洛文尼亞時大演帽子戲法，助球隊以3：0大勝。（Getty Images）

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