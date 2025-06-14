足智夏令營｜世冠盃2025　FC洛杉磯鬥車路士　車仔「大」無畏

大改革的世界冠軍球會盃輪到D組登場，此組實力最強要數應屆歐協聯冠軍車路士，他們首仗面對有「主場」之利的FC洛杉磯；同組還有巴甲的法林明高與非洲代表突尼斯希望體育會。

（球賽編號：FB2631，6月17日 03:00開賽，DAZN直播）



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車路士度過了一個出色的球季，於英超以第4名衝線，早前於歐協聯決賽以4：1反勝西甲黑馬貝迪斯捧盃。「藍戰士」今次賽事雖然有史達寧及祖奧菲歷斯沒有隨軍，但人腳仍不俗，除了主將高爾彭馬、列斯占士等主力外，新簽入的中鋒利安戴納亦會披甲出場。

車路士新兵利安戴納甫加盟，便隨軍征戰世冠盃。（Getty Images）

FC洛杉磯雖暫於美職西岸排第5，但近期表現不俗，單計美職近9場未輸過，取得4勝5和。球隊也有不少令人熟悉的面孔，例如前鋒基奧特，從前也曾效力車路士，另外門將洛里斯，之前則效力熱刺，兩人對「藍戰士」肯定十分熟路。今屆賽事於美國上演，因此FC洛杉磯也可說擁主場之利。

FC洛杉磯前鋒基奧特，之前曾效力車路士，今仗倒戈相向。（Getty Images）

不過，車路士賽前取得3連勝，加上實力高出不止一個檔次，因此今仗可望敲響勝鼓，「入球大」亦穩開。

小保加不乏知名球星，例如前線有烏拉圭射手卡雲尼。（Getty Images）

⁠同日還有C組分組賽，阿根廷班霸小保加及葡萄牙的賓菲加。小保加實力上未必及得上賓菲加，但陣中星光熠熠，例如主席是阿根廷名宿列基美，陣中有3名前曼聯球星，前線有烏拉圭射手卡雲尼、中場有安達靴里拉及後防的馬高斯盧祖等，有力與賓菲加一戰，受讓值博，一於取[+1]「主勝」。

今仗同是「曼聯同學會」聚舊，賓菲加的迪馬利亞便曾效力「紅魔鬼」。（Getty Images）

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