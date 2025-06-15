港隊10年來首闖飛鏢世界盃8強　獲外媒譽「亞洲飛鏢之光」

飛鏢世界盃2025連日在德國法蘭克福舉行，香港組合李樂賢、梁文洛再下一城，在16強擊敗瑞典，成為唯一一支打入8強的亞洲隊伍，也是港隊相隔10年再次打入世界盃8強。



飛鏢香港代表李樂賢。（Getty Images）

香港隊在今屆PDC世界盃先在小組賽連挫美國及巴林，以I組勝者姿態晉級16強，再遇上11號種子瑞典。港隊面對瑞典一開局便有好表現，梁文洛更是大勇，在第4局以135分Checkout，港隊領先至3：1。雖然瑞典曾追至3：3，但兩名港將再以4：3完成上半場。

港隊下半場繼續出色發揮，將比數擴至6：3，最終以8：4鎖定勝局，當中梁文洛更造出7次Checkout，Checkout rate達到100%。

李樂賢（左）和梁文洛（右）興奮慶祝。（Getty Images）

今次是香港隊自2015年以來，相隔10年再次闖入PDC世界盃8強，也是今屆賽事8強唯一一支亞洲代表，飛鏢媒體Dartsworld更以「亞洲飛鏢之光」形容。

梁文洛賽後在Facebook專頁寫道：「我們關關難過關關過，不斷勇往直前，絕不退縮，我們做到了，不斷突破。十年來首次晉級世界盃八強，我們還需要你哋嘅支持。」8強、4強和決賽都會在周日（15日）舉行。